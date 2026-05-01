Trump pyetet çfarë ndodh nëse nuk arrihet një marrëveshje me Iranin
Presidenti amerikan, Donald Trump, u pyet se çfarë ndodh nëse nuk mund të arrihet një marrëveshje me Iranin.
"Epo, tani për tani kemi negociata që po zhvillohen. Ato nuk po arrijnë atje", u përgjigj Trump.
"Udhëheqja iraniane janë shumë të përçarë. Janë jashtëzakonisht të çrregullt. Nuk janë në gjendje të shkojnë mirë me njëri-tjetrin si udhëheqës. Nuk e dinë se kush është udhëheqësi", shtoi ai.
"Ushtria e tyre është mundur. Nëse do të largoheshim tani, do t'u duheshin 20 vjet për ta rindërtuar atë vend. Por ne nuk jemi të kënaqur në këtë moment", përfundoi presidenti.
Ndryshe, Trump ka deklaruar se Irani dëshiron të bëjë një marrëveshje.
Ai e ka thënë këtë disa herë në javët e fundit, por ende nuk duket se një marrëveshje do të arrihet.
"Sepse në thelb nuk u ka mbetur asnjë ushtri", shtoi ai. /Telegrafi/