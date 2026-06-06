Për 50 mijë euro borxh, ia morën 150 mijë - Prokuroria në Prizren kërkon paraburgim për fajde
Prokuroria Themelore në Prizren njofton se ka paraqitur kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj një të pandehuri për kryerjen e veprës penale "Fajdeja", ndërsa një person tjetër i dyshuar për të njëjtën vepër penale gjendet në arrati dhe është në kërkim nga organet kompetente.
"Sipas dyshimeve të bazuara që rezultojnë nga hetimet e deritanishme, personat e dyshuar kanë vepruar në bashkëkryerje duke shfrytëzuar gjendjen e rëndë financiare të të dëmtuarit, me ç'rast kanë kontraktuar dhe përfituar shuma dukshëm joproporcionale në raport me huanë e dhënë", thuhet në njoftimin e Prokurorisë.
Nga hetimet e zhvilluara, rezulton se në shtator të vitit 2021 është lidhur një marrëveshje huazimi në shumën prej 50,000 euro, me kushte të rënda financiare për të dëmtuarin, duke përfshirë kamata mujore dhe përfitime të konsiderueshme pasurore në favor të të pandehurve.
Më pas, përmes kërkesave të vazhdueshme për pagesë dhe presionit të ushtruar ndaj familjarëve të të dëmtuarit, është kërkuar kthimi i shumave shumëfish më të larta se huaja fillestare.
Sipas hetimeve, Prokuroria thotë se të dëmtuarit dyshohet se kanë paguar gjithsej rreth 150,000 euro pa llogaritur borxhin bazë./Telegrafi/