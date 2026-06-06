Paralajmërim për të gjithë - ashensori mekanik dështoi dhe një burrë mbeti i shtypur në SHBA
Në momentin kur pronari i një SUV-i Mercedes po kontrollonte pjesën e poshtme të automjetit, një ashensor mekanik (dizalecë) dështoi dhe automjeti ra mbi të.
Policia në Webster (Massachusetts, SHBA) thotë se policët, zjarrfikësit dhe ekipet e emergjencës nxituan në ndihmë pasi u raportua se një burrë kishte mbetur i bllokuar nën automjet.
Videoja nga kamera e policisë tregon momentin kur oficeri i parë, Nicholas Caruso, mbërriti në vendngjarje.
E gjithë ngjarja ndodhi pranë një dyqani të pjesëve të automjeteve dhe dikush nga dyqani kishte thirrur shërbimet e emergjencës. Dy minuta pas mbërritjes, policët, me ndihmën e një kriku, arritën ta nxirrnin burrin në siguri.
Pjesa e sipërme e trupit të viktimës ishte e shtypur nën automjet. Ai nuk reagonte dhe dukej se nuk merrte frymë. Megjithatë, pak më vonë ai filloi të merrte frymë. Viktima u dërgua fillimisht me ambulancë në spitalin UMASS Webster dhe më pas në Spitalin Universitar UMASS në Worcester.
Ky është edhe një paralajmërim tjetër për kujdes të madh kur përdoren krikë të tillë dhe kur përpiqemi të riparojmë vetë automjetin duke u futur poshtë tij. /Telegrafi/
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