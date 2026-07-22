United Hospital me pako speciale për diasporën
Ndryshe nga pritjet e gjata me muaj të tërë në diasporë, United Hospital sjell kontrollet më të shpejta dhe pako ekskluzive me çmime speciale për mërgatën tonë.
Pushimet e verës në vendlindje janë koha më e bukur për t'u çmallur me familjen, por mes shumë planeve, shpesh harrojmë gjënë më të rëndësishme: shëndetin tonë. Në vendet ku jetoni, marrja e një termini te specialisti shpesh kërkon muaj të tërë pritjeje. Për t’ju kursyer kohën e pushimeve dhe për t'ju ofruar siguri maksimale, United Hospital ka dizajnuar pakot më të plota të kontrollit (Check-up) me çmime jashtëzakonisht preferenciale.
Pse duhet të zgjidhni United Hospital gjatë qëndrimit tuaj në Kosovë?
- Shpejtësi dhe efikasitet: Ju nuk humbni ditë të tëra nëpër spitale. E gjithë procedura zgjat afërsisht 1 orë.
- Saktësi maksimale: Diagnostikimi kryhet nga mjekët specialistë më të dëshmuar në vend, të mbështetur nga teknologjia lider në botë.
- Çmime ekskluzive: Pakot janë të subvencionuara me zbritje të mëdha, të krijuara si dhuratë mikpritëse për diasporën tonë.
Pakot ekskluzive shëndetësore për diasporën tonë
Kardiologji dhe kujdesi për zemrën
- Pako e Plotë e Zemrës – Vetëm 69€
- Pako Unike Kardiovaskulare – Vetëm 50€
- Pako Aterosklerozë Premature – 99€ (nga 228€)
Shëndeti i gruas (gjinekologji, laborator dhe lindje)
Për shëndetin e grave dhe nënave të reja, spitali ynë ofron kujdes të plotë, ekzaminime të shpejta dhe pakot më konkurruese në treg:
- Pako e Përgjithshme për Femra – 99€ (Përfshin Kontroll Gjinekologjik + Laborator të plotë)
- Pako 1 – Vetëm 35€ (Përfshin: Vizitë gjinekologjike, Echo dhe PAP Test)
- Pako 2 – Vetëm 25€ (Përfshin: Vizitë gjinekologjike, Echo dhe Strisho vaginale)
- Pako 3 – Vetëm 30€ (Përfshin: Vizitë gjinekologjike, Echo gjinekologjike dhe Echo Gjiri)
Kujdesi për menopauzën dhe perimenopauzën
- Pako e Perimenopauzës – Vetëm 60€ (Përfshin: Vizitë, Echo, PAP Test, TSH, Estradiol, Progesteron)
- Pako e Menopauzës – Vetëm 55€ (Përfshin: Vizitë, Echo, Echo Gjiri, PAP Test, Kalciumi në gjak, Vitamina D, Fosfori)
Pakot e lindjes
Përjetoni momentin më të rëndësishëm të jetës suaj nën kujdesin e ekipit tonë elitar të gjinekologëve dhe neonatologëve, me standarde evropiane të sigurisë:
- Lindje Normale – 1200€
- Lindje Normale me Epidural (plotësisht pa dhimbje) – 1400€
- Lindje me Prerje Cezariane – 1500€
Shëndeti i meshkujve (Check-up & Urologji)
- Pako e Përgjithshme për Meshkuj – 150€ (Përfshin Check-up total kardiologjik, abdominal dhe laboratorik)
- Pako Speciale për Meshkujt – 70€
- Pako Urologjike – Vetëm 30€ (nga 72€)
Gastroenterologji dhe kirurgji (stomaku dhe aparati tretës)
- Pako Bazë Gastroenterologjike – 30€ (Përfshin Vizitë specialistike + Echo)
- Pako Gastroenterologjike me Analiza – 49€
- Kirurgji Abdominale – 40€ (nga 68€)
- Gastroskopi me Sedacion (pa dhimbje, në gjumë) – 140€
- Kolonoskopi me Sedacion (pa dhimbje, në gjumë) – 190€
Ortopedi dhe diagnostikë e avancuar
Për të gjithë ata që vuajnë nga problemet e rënda të nyjeve, lëndimet traumatike apo kërkojnë diagnostikim të saktë hematologjik, spitali ynë ofron ekselencë mjekësore dhe çmime promocionale:
- Pako Ortopedike – Vetëm 30€ (nga 76.20€)
- Pako për Diagnostikimin e Sëmundjeve të Gjakut – Vetëm 75€
Protezat totale me çmime promocionale
Rikthejeni lëvizshmërinë e plotë dhe jetën pa dhimbje përmes ndërhyrjeve kirurgjikale të realizuara nga ekipi ynë elitar i ortopedëve, duke përdorur implantet më cilësore të standardeve evropiane:
- Proteza totale e Gjurit – Vetëm 5000€ (nga 5500€)
- Proteza totale e Kërdhokullës – Vetëm 5000€ (nga 5500€)
Kthehuni në mërgim të qetë dhe plot energji!
Shëndeti është pasuria jonë më e madhe. Shfrytëzojeni këtë kohë në Kosovë për të investuar në mirëqenien tuaj dhe të familjes suaj. Me një kontroll të shpejtë në United Hospital, ju merrni përgjigjet e sakta për gjendjen tuaj organike dhe ktheheni në vendet ku punoni me mendje të qetë dhe plot energji për të përballuar të ardhmen.
Ekipi ynë i mjekëve ju mirëpret me përkushtim, ngrohtësi dhe profesionalizëm të nivelit evropian!