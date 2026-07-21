20% bursë për të gjithë studentët e rinj në Shkencat e Sportit dhe të Lëvizjes në UBT – vendet janë të limituara
Interesimi për programin Bachelor në Shkencat e Sportit dhe të Lëvizjes në UBT po shënon rritje të jashtëzakonshme nga të rinjtë që synojnë të ndërtojnë një karrierë në industrinë globale të sportit, shëndetit dhe performancës fizike. Për shkak të kërkesës së lartë, vendet në program janë të limituara, ndërsa UBT u ofron 20 për qind bursë të gjithë maturantëve dhe kandidatëve që zgjedhin të regjistrojnë studimet në këtë program, duke krijuar një mundësi të shkëlqyer për të investuar në një profesion me perspektivë të jashtëzakonshme.
Nëse pasioni yt është sporti, shëndeti dhe performanca fizike, sot ke mundësinë ta kthesh këtë pasion në një profesion elitar me ndikim global. Programi Bachelor në Shkencat e Sportit dhe të Lëvizjes në UBT është dizajnuar sipas standardeve më të mira evropiane për të përgatitur profesionistët e ardhshëm të përgatitjes fizike, rehabilitimit, shëndetit publik dhe menaxhimit sportiv. Përmes një ndërthurjeje të fuqishme të teorisë me praktikën, studentët zhvillojnë kompetencat më të kërkuara në tregun bashkëkohor të punës.
Gjatë studimeve, studentët përvetësojnë njohuri të avancuara mbi funksionimin e organizmit të njeriut, fiziologjinë e ushtrimeve, biomekanikën, ushqimin sportiv, rehabilitimin dhe rolin e aktivitetit fizik në parandalimin e sëmundjeve. Programi i pajis ata me aftësi profesionale për të hartuar programe stërvitore, për të monitoruar dhe analizuar performancën sportive, si dhe për të përdorur teknologjitë më të avancuara në vlerësimin e kapaciteteve fizike.
Një komponent i rëndësishëm i programit është edhe zhvillimi i kompetencave në menaxhimin dhe marketingun sportiv, duke u mundësuar studentëve të ndërtojnë karrierë si trajnerë, përgatitës fizikë, specialistë të rehabilitimit, menaxherë klubesh sportive, konsulentë të shëndetit dhe aktivitetit fizik apo sipërmarrës në industrinë sportive.
Vlera unike e këtij programi fuqizohet edhe më tej nga partneriteti strategjik i UBT-së me gjigantin e futbollit botëror S.L. Benfica. Ky bashkëpunim ka sjellë në Kosovë shkollën zyrtare të futbollit të Benfikës, duke krijuar mundësi të reja për zhvillim profesional, praktikë dhe bashkëpunim me ekspertë ndërkombëtarë. Studentët përfitojnë nga një ekosistem unik që lidh arsimin universitar me industrinë elitare të sportit, duke krijuar ura drejt karrierës ndërkombëtare.
UBT vazhdon të investojë në laboratorë modernë, infrastrukturë sportive, teknologji bashkëkohore dhe bashkëpunime me institucione e organizata vendore dhe ndërkombëtare, duke garantuar një përvojë studimi që përgatit studentët për sfidat reale të profesionit.
Të gjithë kandidatët që aplikojnë në programin Sport dhe Shkenca e Lëvizjes përfitojnë 20% bursë, duke e bërë edhe më të lehtë nisjen e një karriere në një nga fushat me rritjen më të shpejtë në botë.
Apliko tani në UBT dhe bëhu pjesë e gjeneratës së re të profesionistëve që do të transformojnë botën e sportit, shëndetit dhe performancës.