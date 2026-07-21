Pronari kundërshton rrënimin e shtëpisë në rrugën A në Prishtinë: Nuk largohem pa u kompensuar
Faruk Manxhuni, pronari i shtëpisë që parashihet të rrënohet për shkak të punimeve në rrugën A në Prishtinë, ka kundërshtuar të martën ekzekutimin e vendimit të Inspektoratit.
Në shenjë kundërshtimi, ai ka qëndruar brenda objektit, duke refuzuar të largohet pavarësisht pranisë së inspektorëve, të cilët kishin dalë në terren për të realizuar rrënimin.
Manxhuni ka deklaruar se nuk do të largohet nga shtëpia derisa të kompensohet për dëmin që, sipas tij, i është shkaktuar.
Pas rezistencës së pronarit, zyrtarët e Inspektoratit, së bashku me Policinë e Kosovës, janë tërhequr nga vendi i ngjarjes, ndërsa procesi i rrënimit nuk është realizuar. /Telegrafi/
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