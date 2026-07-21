Skema e shtesave për fëmijë mbetet më e madhja, mbi 401 mijë përfitues në qershor
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar Statistikat e Mirëqenies Sociale për muajin qershor 2026, sipas të cilave skema me numrin më të madh të përfituesve mbetet ajo e shtesave për fëmijë.
Sipas të dhënave të ASK-së, gjatë muajit qershor 401,786 fëmijë kanë përfituar nga Skema e Shtesave për Fëmijë, për të cilën janë ndarë 14,551,950.00 euro.
Në të njëjtën periudhë, 168,812 persona kanë përfituar nga pensionet bazike të moshës, me një vlerë të pagesave prej 26,968,970.00 euro, ndërsa 47,971 pensionistë kontribuues kanë marrë gjithsej 11,733,751.60 euro.
Nga skema për veteranët kanë përfituar 39,561 persona, me pagesa në vlerë prej 7,838,523.14 euro, ndërsa 12,395 familje të dëshmorëve dhe invalidëve të luftës kanë marrë 3,770,279.71 euro.
Po ashtu, 15,090 familje kanë përfituar nga skema e ndihmës sociale, me një vlerë prej 2,255,186.00 euro, ndërsa 21,644 persona me aftësi të kufizuara kanë marrë pensione në vlerë prej 3,563,995.00 euro.
Statistikat përfshijnë edhe pagesat për pensionet familjare, pensionet e Trepçës, pensionet e FSK-së dhe TMK-së, skemën për të verbrit, pensionet paraplegjike dhe tetraplegjike, kompensimin për punëtorët e arsimit, si dhe mbështetjen financiare për lehonat e punësuara dhe të papunësuara. /Telegrafi/