Alba Health sjell mbështetje profesionale për organizatat Spitex në Zvicër
Menaxhimi i një organizate Spitex kërkon më shumë sesa përkushtim ndaj pacientëve. Procedurat administrative, standardet e cilësisë, kërkesat ligjore dhe organizimi i përditshëm janë pjesë e një pune që kërkon njohuri, përvojë dhe mbështetje të vazhdueshme profesionale.
Alba Health vjen si një adresë e re për organizatat Spitex dhe profesionistët e kujdesit shëndetësor në Zvicër, duke ofruar orientim dhe këshillim praktik për sfidat që shfaqen gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre.
Mbështetja përfshin çështje që lidhen me themelimin dhe funksionimin e organizatave, procedurat e autorizimit, menaxhimin e cilësisë, përgatitjen për kontrolle dhe zbatimin e standardeve të nevojshme. Në këtë mënyrë, anëtarët mund të kenë një pasqyrë më të qartë mbi përgjegjësitë e tyre dhe të organizojnë proceset e punës në mënyrë më të strukturuar.
Një rëndësi të veçantë Alba Health i kushton edhe bashkëpunimit profesional. Përmes rrjetëzimit, trajnimeve, takimeve dhe shkëmbimit të përvojave, organizatat Spitex dhe profesionistët shëndetësorë kanë mundësi të krijojnë kontakte të reja dhe të mësojnë nga praktikat e njëri-tjetrit.
Alba Health synon gjithashtu t’i mbajë anëtarët të informuar për zhvillimet dhe ndryshimet që lidhen me sektorin shëndetësor dhe social në Zvicër, duke i orientuar drejt institucioneve ose ekspertëve përkatës kur kërkohet mbështetje më e specializuar.
Me këshillim konkret, informim të vazhdueshëm dhe një rrjet profesional në zhvillim, Alba Health synon t’i ndihmojë organizatat Spitex të funksionojnë më mirë dhe të përqendrohen në atë që ka më shumë rëndësi: ofrimin e kujdesit cilësor dhe të sigurt për pacientët.
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