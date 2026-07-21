Zbulohet plani i vitit 2016 për vrasjen e Erdoganit
Një plan për vrasjen e presidentit turk, Recep Tayyip Erdogan gjatë tentativës së dështuar për grusht shteti në vitin 2016 është zbuluar.
Sipas informacionit të publikuar, autorët e dyshuar kishin planifikuar ta kapnin Erdoganin në hotelin ku ai qëndronte gjatë natës së puçit, më pas ta nxirrnin jashtë Turqisë me një avion të huaj dhe ta vrisnin gjatë fluturimit, shkruajnë mediat.
Plani, megjithatë, dështoi pasi presidenti turk ishte larguar nga hoteli pak para se grupi i atentatorëve të mbërrinte në vendngjarje.
Tentativa për grusht shteti ndodhi më 15 korrik 2016, kur një grup ushtarakësh tentuan të merrnin kontrollin e institucioneve kryesore të Turqisë.
Pas përplasjes mes forcave qeveritare dhe puçistëve, më shumë se 250 persona humbën jetën.
Qeveria turke ka fajësuar rrjetin e klerikut Fethullah Gulen për organizimin e puçit, ndërsa imami tashmë i ndjerë dhe përkrahësit e tij i kanë mohuar akuzat.
Ngjarja mbetet një nga momentet më të rëndësishme politike në historinë moderne të Turqisë. /Telegrafi/