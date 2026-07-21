Pamje se si erërat e forta çojnë kulmin në ajër në Suharekë
Pamje të siguruara nga vendi i ngjarjes tregojnë momentin kur erërat e forta kanë shkëputur dhe kanë hedhur në ajër një pjesë të kulmit të një objekti.
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Stuhia shkakton dëme në Suharekë dhe fshatrat përreth, Muharremaj apelon për kujdes
Stuhia e fortë që ka përfshirë pasditen e së hënës komunën e Suharekës ka shkaktuar dëme materiale në qytet dhe në disa fshatra përreth.
Lajmin e ka bërë të ditur kryetari i Komunës së Suharekës, Bali Muharremaj, i cili përmes një reagimi u bëri thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes.
“Nga stuhia e fortë ka disa dëmtime në qytetin e Suharekës dhe fshatra me rrethinë. Apelojmë për kujdes”, ka shkruar Muharremaj.
Ai nuk ka dhënë detaje mbi shkallën e dëmeve apo nëse ka persona të lënduar.
Ndërkohë, nga komuna pritet të dalin në terren për të vlerësuar situatën dhe dëmet e shkaktuara nga moti i ligë.