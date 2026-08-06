Katër të arrestuar në Suharekë, konfiskohet mbi 25 gramë marihuanë
Katër persona janë arrestuar në Suharekë nën dyshimin për posedim të paautorizuar të narkotikëve.
Sipas raportit të Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 5 gusht 2026, rreth orës 21:20, në rrugën “Ali Pashë Tepelena” në Suharekë.
Gjatë kontrollit ndaj të dyshuarve, policia ka gjetur dhe konfiskuar një sasi të substancës së dyshuar narkotike të llojit marihuanë, me peshë totale 25.39 gramë, një telefon, një shufër metalike dhe një pako rizlla.
Katër të dyshuarit, shtetas të Kosovës, janë intervistuar nga policia. Me vendim të prokurorit, njëri prej tyre është dërguar në mbajtje, ndërsa tre të tjerët janë liruar dhe rasti do të vazhdojë në procedurë të rregullt.
Rasti po hetohet nga organet kompetente. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate