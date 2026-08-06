Qytetari proteston para Kuvendit: Shfuqizoni vendimin për serbizimin e Kosovës, kyçuni në gazin amerikan
Përpara Kuvendit të Kosovës, Shpend Gjocaj, qytetar po proteston për situatën politike në vend.
Gjocaj tha se shpreson që sot deputetët e Kuvendit të Kosovës do ta kenë parasysh rrezikun që po i kanoset Kosovës me veprimet e tyre të pamatura.
“Shpresoj që sot deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë me pasë parasysh rrezikun që po i kanoset Kosovës me veprimet e tyre të pamatura. Konsideroj të pamatura për faktin se ka shumë deputetë të cilët vetëm e ngrisin dorën atëherë kur e marrin mesazhin, kur iu thotë lideri, pa ditë me mendu për rrezikun që vjen. Unë konsideroj që përgjigja "jo" gjithmonë Amerikës është rrezik për Kosovën. Një politikan që është kundër Amerikës është kundër kombit e kundër shtetit. Dhe, e kanë thënë politikanët e tjerë disa herë që siguria energjetike është siguri kombëtare. Ne s'kemi siguri energjetike. Konsideroj që lidhja e Kosovës me gazin amerikan është jetike”, tha ai.
Ai më tej tha se deputetët e Kosovës duhet t’i kenë parasysh dy gjëra, kyçjen në gazin amerikan dhe të shfuqizohet vendimi për, sipas tij, serbizimin e Kosovës”.
“Andaj, dy gjëra të rëndësishme unë mendoj që deputetët duhet t'i kenë parasysh: Kosova duhet të ketë kyçjen në gazin amerikan me patjetër, edhe duhet të shfuqizohet vendimi për serbizimin e Kosovës”, tha ai. /KP/