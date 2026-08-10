Gazeta gjermane: Në takim me Vuçiqin, Zelensky sakrifikoi Kosovën
Të shtunën, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky bëri diçka për herë të parë: ai vizitoi homologun e tij serb Aleksandar Vuçiq në Beograd - një mik i Putinit. Serbia nuk u është bashkuar sanksioneve perëndimore kundër Rusisë dhe, pavarësisht luftës agresive ndaj Ukrainës, i ka ruajtur marrëdhëniet e saj të mira me Moskën. Përveç kësaj, ky vend i Ballkanit Perëndimor është kundërshtar i hapur i NATO-s dhe, në vend të kësaj, është vëzhgues në aleancën mbrojtëse të udhëhequr nga Rusia OVKS.
Por, përballë sulmeve të vazhdueshme ruse, Zelensky po përpiqet të gjejë mbështetje të mëtejshme.
Nga ana e tij, Vuçiqi po përpiqet të përmirësojë marrëdhëniet me BE-në, pasi gjendet nën presion të brendshëm politik dhe aleati i tij në nivelin e BE-së, ish-kryeministri hungarez Viktor Orbán, ka dalë nga skena, shkruan gazeta gjermane Tageszeitung.
Rezultati i takimit: Deri në fund të vitit pritet të finalizohet një marrëveshje për tregtinë e lirë; të dyja palët dëshirojnë të bashkëpunojnë në sigurinë ushqimore dhe energjetike, si dhe në integrimin në BE. Megjithatë, një bashkëpunim ushtarak nuk është në tryezë, e bëri të qartë Vuçiqi. Edhe për të ky veprim është delikat: Serbia është e varur nga gazi rus.
Për Kosovën, nga ana tjetër, ky takim përbën një sakrificë të madhe, pasi ajo gjithmonë e ka shprehur solidaritetin e saj me Ukrainën e sulmuar. Beogradi nuk e pranon pavarësinë e kosovarëve. Ndonëse Serbia ka pesë vende të BE-së në anën e saj, Komisioni i BE-së e bën të qartë se normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën është një kusht thelbësor për anëtarësimin e Serbisë në BE.
Edhe Ukraina e sheh Kosovën si pjesë të Serbisë dhe e rikonfirmoi këtë gjë në mënyrë të tërthortë gjatë këtij takimi. Në këmbim, Serbia pranon se territoret e pushtuara nga Rusia i përkasin Ukrainës. Me këtë, Ukraina bëhet për Serbinë një aleat i qëndrueshëm dhe i rëndësishëm në çështjen e Kosovës, gjë që mund t'i japë Beogradit më shumë fuqi negociuese përballë Brukselit në procesin e anëtarësimit – në kurriz të Prishtinës dhe pavarësisë kosovare.