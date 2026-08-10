Sulmi më vdekjeprurës në Rusi prej dy vitesh, dronët ukrainas godasin thellë vendin
Një sulm me dron ukrainas ka vrarë të paktën 13 persona dhe ka plagosur 39 të tjerë në Nizhnekamsk, një qytet thellë brenda Rusisë, duke shënuar sulmin më vdekjeprurës që ka goditur vendin në më shumë se dy vjet.
Nizhnekamsk, i cili ndodhet më shumë se 1.000 kilometra në lindje të Moskës, është vendi i një rafinerie të madhe nafte të përparuar teknologjikisht, të ngjashme me ato që Ukraina i ka shënjestruar shpesh në muajt e fundit.
Sulmi vjen ndërsa Rusia dhe Ukraina intensifikojnë sulmet e tyre ajrore kundër njëra-tjetrës, ndërsa vijat e frontit të luftës kryesisht kanë ngecur.
Gjithnjë e më shumë dronë dhe raketa po kalojnë nëpër mbrojtjet ajrore të të dyja palëve, që do të thotë se numri i të vdekurve civilë është rritur dhe infrastruktura më kritike po dëmtohet.
Qershori ishte muaji më vdekjeprurës për civilët ukrainas që nga prilli i vitit 2022, pasi 1,396 u vranë dhe 7,978 u plagosën, tha së fundmi OKB-ja.
Ndërsa teknologjia e dronëve me rreze të gjatë veprimi në Ukrainë është përmirësuar në muajt e fundit, ajo ka demonstruar një aftësi të re për të goditur shpesh infrastrukturën thellë brenda Rusisë, si rafineritë e naftës, tankerët, nënstacionet e energjisë dhe infrastrukturën më të gjerë energjetike, si dhe depot që i përkasin shitësit me pakicë online më të madh të Rusisë, Wildberries.