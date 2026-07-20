Shkëlqeu në Kupën e Botës, ylli i Anglisë kërkon t’i bashkohet gjigantit italian
Djed Spence dëshiron të largohet nga Tottenhami gjatë kësaj vere për t'iu bashkuar Interit, sipas raportimit të “La Gazzetta dello Sport”.
Sipas mediumit italian, mbrojtësi 25-vjeçar i ka dhënë dritën e gjelbër transferimit dhe kushtet personale nuk pritet të përbëjnë pengesë, ndërsa Interi vazhdon përpjekjet për ta transferuar.
Klubi italian e ka identifikuar Spencen si zëvendësuesin ideal të Denzel Dumfries dhe synon të përforcojë krahun e djathtë të mbrojtjes gjatë afatit kalimtar veror.
Nga ana tjetër, Tottenhami raportohet se është i gatshëm ta shesë reprezentuesin anglez, por kërkon rreth 35 milionë euro për kartonin e tij.
Spence la përshtypje shumë të mira me Anglinë në Kupën e Botës 2026, duke rritur interesimin e klubeve për shërbimet e tij falë paraqitjeve bindëse.
Mbrojtësi i krahut, i cili më parë kishte kaluar një periudhë huazimi te Genoa, ka kontratë me Tottenhamin deri në verën e vitit 2029, pasi iu bashkua klubit londinez nga Middlesbrough në vitin 2022./Telegrafi/