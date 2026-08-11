Juventusi synon transferimin e njërit prej yjeve kryesore të Spanjës
Juventusi thuhet se e ka kthyer vëmendjen te portieri i Athletic Bilbaos, Unai Simon, ndërsa vazhdon kërkimin për një numër 1 të ri.
Sipas mediumit italian Tuttomercatoëeb, Bianconerët janë gati të bëjnë një përpjekje për lojtarin spanjoll në orët në vijim, me vlerësimin e tij aktual që besohet të jetë rreth 25 milionë euro.
Një portier i ri ka qenë një nga prioritetet e Juventusit gjatë gjithë afatit kalimtar të verës.
Klubi tani po kërkon të përshpejtojë kërkimin e Simon, pasi performancat e Michele Di Gregorio gjatë ndeshjeve parasezonale thuhet se nuk kanë arritur të bindin plotësisht drejtuesit.
Simon u zgjodh portieri më i mirë i Kupës së Botës 2026
Simon është shfaqur si një opsion befasues për Juventusin. 29-vjeçari është vendosur si portieri i parë i Spanjës dhe ishte pjesë kryesore e skuadrës që fitoi Kupën e Botës 2026.
Juventusi tani do të vlerësojë nëse mund të arrihet një marrëveshje me Bilbaon për portierin me përvojë, ndërsa ata kërkojnë të forcojnë pozicionin përpara sezonit të ri. /Telegrafi/