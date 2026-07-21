IHMK për të mërkurën jep alarm portokalli për stuhi në gjithë Kosovën
Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës (IHMK) ka lëshuar një paralajmërim meteorologjik të nivelit portokalli për ditën e mërkurë, 22 korrik, duke bërë të ditur se i gjithë territori i Kosovës pritet të përfshihet nga stuhi lokale me bubullima.
Sipas njoftimit të IHMK-së, gjatë gjithë ditës priten zhvillime të fuqishme konvektive, të cilat në disa rajone do të shoqërohen me reshje intensive shiu, breshër dhe erëra të forta me karakter stuhish.
Instituti paralajmëron se kushtet e motit mund të shkaktojnë rrezik të lartë nga goditjet e rrufesë, me pasoja të mundshme për njerëzit dhe kafshët, si dhe dëmtime në rrjetin elektroenergjetik, ndërprerje të furnizimit me energji elektrike dhe pengesa në sistemet e telekomunikacionit.
Po ashtu, ekziston rreziku për përmbytje të shpejta lokale në zonat ku reshjet do të jenë më intensive, ndërsa breshëri dhe erërat e forta mund të shkaktojnë dëme në objekte, automjete, infrastrukturë dhe kultura bujqësore. IHMK-ja ka paralajmëruar edhe për rritje të rrezikut të zjarreve si pasojë e shkarkimeve atmosferike.
Në kuadër të rekomandimeve, qytetarëve u kërkohet të shmangin qëndrimin në ambiente të hapura gjatë stuhive, të mos strehohen nën pemë të vetmuara, pranë shtyllave elektrike apo objekteve metalike, si dhe të mbrojnë automjetet dhe pronën nga breshëri dhe erërat e forta.
Instituti u bën thirrje drejtuesve të automjeteve të tregojnë kujdes të shtuar në komunikacion për shkak të dukshmërisë së reduktuar dhe rrugëve të rrëshqitshme, ndërsa qytetarët të ndjekin njoftimet dhe udhëzimet e institucioneve kompetente deri në përfundimin e periudhës së paralajmërimit.
Sipas IHMK-së, paralajmërimi është në fuqi nga ora 00:00 deri në orën 23:59 të datës 22 korrik, ndërsa instituti ka bërë të ditur se do të vazhdojë monitorimin e situatës meteorologjike dhe, sipas nevojës, do të publikojë përditësime të mëtejshme./Telegrafi.