Lufta me Iranin i ka kushtuar SHBA-së deri më tani 37.5 miliardë dollarë, thotë Hegseth
Lufta me Iranin i ka kushtuar SHBA-së rreth 37.5 miliardë dollarë deri më tani - një rritje prej gati 8 miliardë dollarësh që nga vlerësimi i fundit në maj, tha Sekretari i Mbrojtjes Pete Hegseth.
Hegseth i tha Komitetit të Buxhetit të Senatit se ishte urgjente që ligjvënësit të miratojnë 87 miliardë dollarë të tjerë në financimin e Kongresit për Pentagonin, me 67 miliardë dollarë të destinuar për operacione në Lindjen e Mesme.
Seanca dëgjimore u ndërpre disa herë nga protestuesit kundër luftës dhe përfundoi në një përleshje me britma midis sekretarit të mbrojtjes dhe një senatori, transmeton Telegrafi.
Ishte paraqitja e parë e Hegseth në Capitol Hill që kur armiqësitë midis SHBA-së dhe Iranit rifilluan javën e kaluar dhe vjen pasi tre ushtarë amerikanë u konfirmuan të vrarë në rajon.
Shtëpia e Bardhë i kërkoi Kongresit në prill 1.5 trilion dollarë për Pentagonin gjatë vitit të ardhshëm fiskal, gjë që do t'i rriste shpenzimet ushtarake amerikane në një nivel rekord në epokën moderne.
SHBA-të kryen të martën ditën e 11-të radhazi të sulmeve. Irani është hakmarrë me sulme të veta kundër SHBA-së dhe aleatëve të saj në Lindjen e Mesme.
Sekretari i mbrojtjes e filloi dëshminë e së martës duke thënë: "jetojmë në një botë të rrezikshme" dhe se kjo kërkonte veprime të guximshme dhe të shpejta.
Pasi u ndërpre nga protestuesit, Hegseth vazhdoi të thoshte se kërkesa e tij për financim erdhi në një kohë urgjente.
"Pa këto fonde, ne përballemi me mungesa kritike që kërcënojnë aftësinë tonë për të paguar thjesht anëtarët e shërbimit tonë, për të rimbushur me shpejtësi pajisjet dhe municionet dhe për të mbështetur operacione jetësore pa ndërprerje", tha Hegseth.
Çdo dollar i ndarë, shtoi ai, do të përdoret për të ndërtuar "vdekshmërinë" e forcave ushtarake amerikane dhe për të "forcuar paqen përmes forcës", shtoi ai.
Kryetarja e Komitetit të Buxhetit të Senatit, Susan Collins, një republikane, e pyeti Hegseth se cili do të ishte ndikimi nëse nuk do të plotësoheshin nevojat e buxhetit.
Hegseth tha se trajnimi aktual dhe i ardhshëm për anëtarët ushtarakë do të duhej të shkurtohej pa fondet, pasi ai vazhdimisht fajësoi administratën e ish-Presidentit Joe Biden për atë që ai e quajti një ushtri të pafinancuar mirë.
Demokratja më e lartë në komision, Patty Murray, kundërshtoi kërkesën për financim, duke thënë se "nuk ka shumë kuptim".
I pyetur nga senatori demokrat Dick Durbin nëse kishte një vlerësim se sa ka kushtuar lufta në Iran deri më tani, Hegseth dha shifrën prej 37.5 miliardë dollarësh.
Dy burime demokrate dhe një burim i tretë i njohur me çështjen i thanë partnerit mediatik të BBC-së, CBS, se ata besojnë se kostoja aktuale e luftës në Iran është shumë më e lartë.
Ata thanë se vlerësimi aktual nuk përfshinte kosto si ndërtimi për bazat amerikane të dëmtuara.
Nuk kishte pasur asnjë vlerësim zyrtar qeveritar për koston financiare të luftës për SHBA-në që nga 12 maji, kur një zyrtar i lartë i Pentagonit e vendosi shifrën në 29 miliardë dollarë.
Pentagoni më parë u tha ligjvënësve se lufta i kishte kushtuar SHBA-së rreth 11.3 miliardë dollarë në javën e parë.
Shefi i Pentagonit argumentoi se nëse miratohet, kërkesa për financim do të ishte një "investim brezash", që do të siguronte që SHBA-të të shmangnin "luajtjen e kapjes" me ushtritë e kombeve të tjera.
Irani dhe SHBA-të ranë dakord për një armëpushim në prill, por armëpushimi u prish dhe armiqësitë rifilluan javën e kaluar.
Në seancën dëgjimore të së martës, senatorja demokrate e Nju Jorkut, Kirsten Gillibrand, akuzoi administratën Trump se kërkonte "para të pakufizuara për bomba" nga Kongresi, ndërsa qytetarët amerikanë nuk mund të përballojnë "të ushqejnë familjet e tyre".
Ajo pyeti pse Hegseth po kërkonte dhjetëra miliarda dollarë për një luftë që presidenti tha se ishte fituar tashmë.
Seanca dëgjimore kulmoi në një përballje me britma midis Hegseth dhe senatorit demokrat Gary Peters.
Peters e quajti Hegseth një "dështim" dhe tha se administrata Trump kishte krijuar një tjetër "luftë të përjetshme".
Hegseth i tha Peters "turp të kesh", duke shtuar se senatori i Michiganit kishte "sindromën e çrregullimit të Trump". /Telegrafi/