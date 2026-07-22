Moti sot, Kosova në nivelin portokalli të sigurisë – IHMK njofton për shi, breshër e stuhi
Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës (IHMK) në njoftimin për motin ka njoftuar se Kosova të mërkurën është në nivelin portokalli të sigurisë, duke paralajmëruar për shi, breshër, stuhi e bubullima.
IHK njofton se paralajmërimi vlen për datën 22 korrik, ora 00:00–23:59.
“Gjatë datës 22 korrik 2026 priten zhvillime të fuqishme konvektive, të cilat do të sjellin stuhi lokale me bubullima, të shoqëruara në disa rajone me reshje intensive shiu, breshër dhe erëra të forta me karakter stuhish”, thuhet në njoftim.
IHK tutje paraqet ndikimet e mundshme:
- Rrezik i lartë nga goditjet e rrufesë, me pasoja të mundshme për njerëzit dhe kafshët.
- Dëmtime në rrjetin elektroenergjetik dhe ndërprerje të furnizimit me energji elektrike.
- Pengesa në sistemet e telekomunikacionit.
- Përmbytje të shpejta lokale në zonat me reshje intensive.
- Dëmtime në objekte, automjete, infrastrukturë dhe kultura bujqësore, veçanërisht nga breshëri dhe erërat e forta.
- Rritje e rrezikut për ndezjen e zjarreve si pasojë e shkarkimeve atmosferike.
Rekomandime për qytetarët:
- Shmangni qëndrimin në ambiente të hapura gjatë stuhive.
- Mos u strehoni nën pemë të vetmuara, pranë shtyllave elektrike ose objekteve metalike.
- Mbroni automjetet dhe pronën nga breshëri dhe erërat e forta.
- Tregoni kujdes të shtuar në komunikacion për shkak të dukshmërisë së reduktuar dhe rrugëve të rrëshqitshme.
- Ndiqni njoftimet dhe udhëzimet e institucioneve kompetente deri në përfundimin e periudhës së paralajmërimit. /Telegrafi/
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