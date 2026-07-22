Shfaqën banerin skandaloz “Kosova është Serbi”, reagon Larne: Nuk ishte tifoz i yni, politika s’ka vend në sport
Klubi irlandez Larne ka reaguar zyrtarisht pas incidentit të ndodhur gjatë ndeshjes së mbrëmshme ndaj Crvena Zvezdës në kuadër të kualifikimeve për Ligën e Kampionëve, ku në stadium u shfaq një flamur me përmbajtje politike.
Në komunikatën e publikuar, Larne bëri të ditur se stafi i sigurisë reagoi menjëherë sapo e vuri re flamurin, duke e larguar atë nga tribuna.
“Larne FC është në dijeni të një fotografie që po qarkullon nga ndeshja e mbrëmshme e Ligës së Kampionëve kundër FK Crvena Zvezda në Inver Park”.
“Gjatë pjesës së parë, një flamur me përmbajtje politike u shfaq mbi tabelat reklamuese në tribunën McKay. Sapo kjo u vu re, stafi i sigurisë së stadiumit reagoi menjëherë për ta hequr flamurin”.
Club Statement: FK Crvena Zvezda (H)
↪️ https://t.co/X28NjiLkw2#HarbourBorn #MakingWaves pic.twitter.com/7j33Hd19tc
— Larne Football Club (C) 🏆 (@larnefc) July 22, 2026
“Mbrëmja e kaluar ishte historike për klubin, qytetin dhe gjithë komunitetin, duke mirëpritur një klub me madhësinë, reputacionin dhe historinë e FK Crvena Zvezda në stadiumin tonë. Kjo nuk duhet të zbehet nga veprimi i një individi të vetëm, i cili nuk është tifoz i Larne FC dhe ishte i pranishëm si neutral në tribunën vendase”.
“Si klub, theksojmë edhe një herë që simbolet dhe shfaqjet politike nuk kanë vend në futboll”, thuhet në njoftimin e klubit irlandez./Telegrafi/