Donald Trump synon ta bëjë Gianni Infantinon si shef të ri të OKB-së
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, do të donte ta shihte Gianni Infantinon si Sekretarin e Përgjithshëm të ardhshëm të OKB-së, sipas gazetës The New York Post.
Presidenti i FIFA-s u afrua me Trump gjatë organizimit dhe pritjes së Kupës së Botës 2026, pasi ia dorëzoi atij Çmimin e Paqes të FIFA-s dhjetorin e kaluar.
Trump beson se Infantino “respektohet nga të gjithë në botë” dhe zotëron “një aftësi të veçantë për të bashkuar njerëzit”, i tha gazetës amerikane një burim pranë Presidentit të SHBA-së.
Trump wants to nominate FIFA boss Gianni Infantino for UN secretary-general following World Cuphttps://t.co/wHp0hYzU60 pic.twitter.com/99dIrDrUSC
— New York Post (@nypost) July 21, 2026
Një Sekretar i Përgjithshëm i ri i OKB-së do të zgjidhet këtë vit për të zëvendësuar Antonio Guterresin e Portugalisë, i cili largohet në fund të dhjetorit.
Për të siguruar pozicionin, Infantino do të ketë nevojë për miratimin e Këshillit të Sigurimit prej 15 anëtarësh, ku pesë anëtarë të përhershëm kanë të drejtë vetoje, e më pas konfirmimin nga Asambleja e Përgjithshme.
🚨 Donald Trump wants to nominate FIFA President Gianni Infantino to become the next United Nations Secretary-General. 🇺🇳
Trump believes Infantino is respected around the world and has a unique ability to bring people together.
(Source: @nypost) pic.twitter.com/f2FBdU5eum
— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 22, 2026
Mbetet e paqartë nëse Infantino dëshiron vërtet të bëhet Sekretar i Përgjithshëm i OKB-së apo sa gjerësisht e ka diskutuar Trump këtë çështje me të.
Megjithatë, udhëheqësi amerikan sheh një mundësi të qartë mes një fushe prej shtatë kandidatësh të përshkruar nga një burim i brendshëm si "të dobët", raporton The New York Post. /Telegrafi/