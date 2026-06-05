Man Utd merr vendimin përfundimtar për të ardhmen e Rashford
Manchester United thuhet se ka marrë një vendim përfundimtar sa i përket të ardhmes së Marcus Rashford.
Rashford ndodhet te Barcelona në formë huazimi për një sezon, marrëveshje që skadon më 30 qershor.
28-vjeçari shënoi 14 gola dhe dha 10 asistime në të gjitha garat për skuadrën e Hansi Flick, duke i ndihmuar katalanasit të fitojnë titullin e La Ligës.
Paraqitjet e tij i siguruan edhe rikthimin në përfaqësuesen e Anglisë, ndërsa Rashford është pjesë e grupit prej 26 lojtarësh të përzgjedhur nga Thomas Tuchel për Kupën e Botës.
Megjithatë, sipas mediumit spanjoll Sport, situata është pak më e ndërlikuar.
Ata pretendojnë se Barcelona nuk e ka “përjashtuar plotësisht” mundësinë për ta transferuar përfundimisht Rashford, por kjo varet nga shitjet e lojtarëve dhe nga fakti nëse klubi arrin të afrojë ose jo një sulmues të ri.
Barcelona është lidhur shumë me një lëvizje për yllin e Atlético Madridit, Julian Álvarez, por kritikat publike të Atleticos për mënyrën si Barça e ka menaxhuar interesimin e saj duket se nuk e kanë ndihmuar kauzën e kampionëve të La Ligës.
Megjithatë, shtohet se një rikthim i Rashford te Manchester United në këtë fazë “duket i pamundur”.
Sa i përket Manchester United, i njëjti burim raporton se klubi është “i hapur të negociojë një zgjidhje tjetër, më të favorshme për Barçën”, e cila do të parashihte që gjigantët spanjollë të paguajnë një tarifë më të ulët se opsioni i blerjes prej 30 milionë eurosh.
United thuhej se kishte qenë i prerë se do ta shiste Rashford vetëm për shumën e klauzolës së blerjes, por tani ka pranuar se Rashford “absolutisht e ka prioritet të qëndrojë në 'Camp Nou' dhe është plotësisht i mbyllur ndaj propozimeve të tjera”./Telegrafi/