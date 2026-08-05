Arsenali pritet të intensifikojë përpjekjet për të transferuar një mbrojtës qendre dhe një sulmues para mbylljes së afatit kalimtar të verës, por objektivi i tyre, Ezri Konsa, ndiqet edhe nga Liverpooli.

"Topçinjtë" tashmë kanë shitur Christian Norgaardin te Evertoni për 7 milionë funte, ndërsa janë pranë finalizimit të transferimit të mesfushorit Bruno Guimaraes nga Newcastle United.

Ndërkohë, prioritet për drejtuesit e klubit është bërë edhe përforcimi i mbrojtjes, pasi William Saliba pritet të mungojë për një periudhë të gjatë për shkak të një dëmtimi në shpinë.

Sipas The Guardian, Arsenali po monitoron nga afër mbrojtësin e Aston Villës, Ezri Konsa. Megjithatë, londinezët do të përballen me konkurrencën e Liverpoolit, që gjithashtu e ka në listën e dëshirave reprezentuesin anglez.

Edhe Liverpooli po përballet me probleme në repartin defensiv. Virgil van Dijk ende nuk i është bashkuar skuadrës pas angazhimit në Kupën e Botës, Jeremy Jacquet vazhdon të jetë i dëmtuar, Giovanni Leoni është ende në fazën e rikuperimit nga këputja e ligamentit të kryqëzuar, ndërsa Joe Gomez pësoi një dëmtim që në ndeshjen e parë miqësore të verës ndaj Sunderlandit.

Aston Villa raportohet se e vlerëson Konsan rreth 60 milionë funte, por Arsenali nuk është i gatshëm të paguajë këtë shumë, sidomos duke pasur parasysh se mbrojtësi ka më pak se dy vjet të mbetura në kontratën e tij aktuale. /Telegrafi/

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