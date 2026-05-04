Sistemi izraelit i mbrojtjes ajrore i vendosur në Emiratet e Bashkuara Arabe ka interceptuar një raketë iraniane
Një sistem izraelit i mbrojtjes ajrore i vendosur në Emiratet e Bashkuara Arabe u përdor për të kapur një raketë iraniane që po vinte të hënën, tha për CNN një burim i njohur me çështjen.
Izraeli kishte vendosur fshehurazi një sistem mbrojtjeje ajrore "Kupola e Hekurt" - dhe ushtarët për ta operuar atë - në Emiratet e Bashkuara Arabe në fillim të luftës me Iranin, duke forcuar mbrojtjen e kombit të Gjirit Persik.
Vendosja, e raportuar për herë të parë nga Axios, ishte një shenjë e qartë e bashkëpunimit në rritje midis Izraelit dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, transmeton Telegrafi.
Emiratet e Bashkuara Arabe kanë pësuar më shumë zjarr nga Irani sesa çdo vend tjetër gjatë dy muajve të fundit.
Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Izraeli normalizuan marrëdhëniet në vitin 2020 sipas Marrëveshjeve të Abrahamit, arritja kryesore e politikës së jashtme të presidentit amerikan Donald Trump gjatë mandatit të tij të parë.