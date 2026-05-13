Franca izolon më shumë se 1,700 persona në një anije turistike pas dyshimeve për shpërthim të norovirusit
Autoritetet franceze kanë izoluar më shumë se 1,700 pasagjerë dhe anëtarë të ekuipazhit në një anije turistike të ankoruar në Bordeaux pas një shpërthimi të dyshuar të norovirusit, thanë zyrtarët.
Anija, Ambition, me pasagjerë, shumica e të cilëve shtetas britanikë ose irlandezë, mbërriti në Bordeaux të martën.
Rreth 50 persona kishin shfaqur simptoma të virusit, thanë zyrtarët francezë të shëndetësisë, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Një pasagjer 92-vjeçar vdiq në anije turistike të dielën.
Megjithatë, operatori, Ambassador Cruise Line, tha se mysafiri nuk raportoi ndonjë simptomë të sëmundjes gastrointestinale dhe shkaku i vdekjes ende nuk ishte përcaktuar, në pritje të raportit të plotë të një mjeku ligjor.
Ambassador konfirmoi se kishte 48 raste aktive të sëmundjes gastrointestinale midis pasagjerëve dhe një midis ekuipazhit në anije, e cila ishte në një udhëtim 14-netësh.
Ai gjithashtu tha se autoritetet bregdetare franceze kishin udhëzuar mysafirët dhe anëtarët e ekuipazhit të qëndronin në bord.
Anija u nis nga Belfasti të premten dhe nga Liverpooli të shtunën.
Një deklaratë nga kompania tha: “Ne dëshirojmë t’i sigurojmë mysafirët se ne e marrim çdo sëmundje në bordin e flotës sonë jashtëzakonisht seriozisht. Protokollet e përmirësuara të higjienës dhe parandalimit u zbatuan menjëherë në të gjithë anijen në përputhje me procedurat e përcaktuara të shëndetit publik pas raporteve fillestare të sëmundjeve”.
Autoritetet në Bordeaux kishin kërkuar që të kryenin një shqyrtim rutinë të gjendjes shëndetësore dhe të dhënave të anijes, tha Ambasador, duke shtuar se një ekip mjekësor specialist dhe "konsulentë sanitarë" ishin dërguar gjithashtu në anije.
Ndërsa ishin në bord, ekipi mjekësor specialist mblodhi mostrat ekzistuese për testime laboratorike në spitalin Universitar të Bordeaux, me rezultate që kërkonin të paktën gjashtë orë për t'u përpunuar.
"Ndërsa hetimi dhe testimi janë duke vazhduar, të gjithë mysafirët dhe ekuipazhi janë udhëzuar të qëndrojnë në bord nën drejtimin e autoriteteve lokale të bregut", tha operatori. "Sapo të jepet leja, mysafirët do të lejohen të zbresin". /Telegrafi/