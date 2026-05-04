Trump paralajmëron Iranin se do të "hiqen nga faqja e dheut" nëse synojnë anijet amerikane
Presidenti amerikan Donald Trump paralajmëroi forcat iraniane të hënën, se do të "hiqen nga faqja e dheut" nëse do të përpiqeshin të synonin anijet amerikane në Ngushticën e Hormuzit ose në Gjirin Persik.
Në intervistën telefonike me Fox News, Trump tha gjithashtu se nxitësit iranianë po ishin "shumë më të lakueshëm" sesa më parë, transmeton Telegrafi.
Trump ka bërë kërcënime të ngjashme më parë - duke përfshirë shkrimin në mediat sociale muajin e kaluar, se "një qytetërim i tërë do të vdesë" - por këtë herë, ato u shoqëruan me disa veprime ushtarake që do të testojnë një armëpushim të zgjatur midis dy vendeve.
Presidenti tha në Truth Social të hënën pasdite se ushtria "qëlloi" shtatë anije iraniane në ngushticë, pasi Teherani synoi anije të tjera që përpiqeshin të kalonin kalimin.
Trump i tha gjithashtu Fox News se sheh dy rrugë përpara: Arritja e një marrëveshjeje me mirëbesim ose rifillimi i operacioneve ushtarake. /Telegrafi/