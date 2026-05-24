Këshilltari ushtarak i Khameneit pretendon se Irani ka "të drejtë ligjore" për të kontrolluar Ngushticën e Hormuzit
Një këshilltar ushtarak i udhëheqësit suprem të Iranit, Mojtaba Khamenei, ka thënë se menaxhimi i Ngushticës së Hormuzit është "e drejtë ligjore" e Teheranit.
Agjencitë shtetërore të lajmeve iraniane kanë raportuar vërejtjet e tij, të cilat ai i ka bazuar në "sigurinë kombëtare", transmeton Telegrafi.
Mohsen Rezaei shtoi: "Menaxhimi i Ngushticës së Hormuzit nga Irani i jep fund 50 viteve të pasigurisë në Gjirin Persik".
Agjencia shtetërore e lajmeve iraniane, Tasnim, raportoi më parë se si pjesë e çdo marrëveshjeje me SHBA-në, kushtet në rrugët ujore nuk do të kthehen në normat e para luftës, pavarësisht rifillimit të trafikut të rregullt detar.
Në vend të kësaj, Teherani theksoi sovranitetin e tij mbi ngushticën dhe bëri thirrje për t'i dhënë fund bllokadës detare të SHBA-së. /Telegrafi/