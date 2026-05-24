Nuk pritet të nënshkruhet asnjë marrëveshje midis Iranit dhe SHBA-së sot
Një zyrtar i lartë i administratës i tha CNN-së se nuk pritet të nënshkruhet një marrëveshje midis SHBA-së dhe Iranit sot.
Sipas zyrtarit, detajet e marrëveshjes janë ende duke u negociuar, transmeton Telegrafi.
Irani është zotuar në parim të rihapë Ngushticën e Hormuzit dhe të asgjësojë rezervat e tij të uraniumit të pasuruar shumë si pjesë e marrëveshjes me Shtetet e Bashkuara, tha një zyrtar i veçantë i administratës.
Se si do të asgjësohet saktësisht rezerva mbetet për t'u negociuar, shtoi zyrtari, si dhe kohëzgjatja e një moratoriumi për pasurimin e uraniumit në të ardhmen.
Lehtësimi i sanksioneve dhe zhbllokimi i aseteve iraniane do të pasojnë vetëm nëse Ngushtica rihapet dhe Irani, ndjek angazhimet e tij për të negociuar kufizimet në programin e tij bërthamor, tha zyrtari.
Shuma specifike në dollarë që Irani do të merrte si pjesë e marrëveshjes ende nuk është negociuar, tha zyrtari.
Kjo vjen një ditë pasi Presidenti Donald Trump tha se një marrëveshje midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit ishte "negociuar kryesisht", duke sinjalizuar një moment të mundshëm drejt përfundimit të luftës disamujore.
Ende nuk është e sigurt nëse ky draft do të shndërrohet në një marrëveshje përfundimtare. /Telegrafi/