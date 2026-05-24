Netanyahu ndan detajet e telefonatës me Trump
Kryeministri izraelit ka njoftuar se ka realizuar një telefonatë me presidentin amerikan Donald Trump.
Ai thotë se ata diskutuan dy nga pikat kryesore të marrëveshjes: Ngushtica e Hormuzit dhe armët bërthamore, transmeton Telegrafi.
Duke riafirmuar qëndrimin e SHBA-së dhe Izraelit për këtë të fundit, ai shkruan në një postim në X: "Unë dhe presidenti Trump ramë dakord që çdo marrëveshje përfundimtare me Iranin duhet të eliminojë rrezikun bërthamor”.
"Kjo do të thotë çmontimi i vendeve të pasurimit bërthamor të Iranit dhe heqja e materialit të tij të pasuruar bërthamor nga territori i tij", shtoi ai.
Netanyahu shton se Trump "gjithashtu riafirmoi të drejtën e Izraelit për t'u mbrojtur kundër kërcënimeve në çdo front, përfshirë Libanin".
"Partneriteti midis nesh dhe dy vendeve tona është provuar në fushën e betejës dhe nuk ka qenë kurrë më i fortë", shkruan ai.
"Politika ime, ashtu si ajo e presidentit Trump, mbetet e pandryshuar: Irani nuk do të ketë armë bërthamore", shtoi ai. /Telegrafi/
I spoke last night with President @realDonaldTrump about the memorandum of understanding to reopen the Straits of Hormuz and the upcoming negotiations toward a final agreement on Iran’s nuclear program.
I expressed my deep appreciation to President Trump for his unwavering…
— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) May 24, 2026