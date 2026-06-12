Po sikur Trump të pushtonte vërtet ishullin Kharg të Iranit?
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, u zotua se do të marrë kontrollin e ishullit Kharg të Iranit, një shkëmb i vogël koralor pranë brigjeve iraniane që është thelbësor për eksportet e naftës së papërpunuar të vendit.
"Në një moment në të ardhmen jo shumë të largët, ne do të marrim ishullin Kharg dhe pika të tjera të infrastrukturës së naftës, dhe do të marrim kontrollin e plotë të tregjeve të tyre të naftës dhe gazit", shkroi Trump në Truth Social.
Nëse Teherani humbet kontrollin e Kharg, eksportet e naftës së Iranit nuk do të ndalen plotësisht, por ato do të preken seriozisht, duke rritur presionin mbi ekonominë e Iranit.
Ishulli mban disa nga rezervuarët më të mëdhenj të magazinimit të naftës në Iran, pikat fundore të tubacioneve të eksportit, terminalet e ngarkimit në ujëra të thella, si dhe instalime ushtarake dhe të mbrojtjes ajrore.
Ishulli ndodhet rreth 25 kilometra larg bregdetit iranian dhe do të paraqiste një operacion të ndërlikuar, por të realizueshëm për ushtrinë amerikane, e cila do të duhej të shkatërronte sistemet e mbrojtjes ajrore të ishullit, të zbarkonte forcat e saj dhe të vendoste mbulim.
Mbajtja e tij do të ishte e vështirë sepse Kharg është afër bregdetit dhe Irani mund të kryejë lehtësisht sulme të vazhdueshme me raketa balistike, dronë, raketa lundrimi, anije sulmi, zhytës luftarakë dhe forca speciale.
Nëse Irani do të përpiqej të dëbonte forcat amerikane me sulme me raketa ose dronë, do të rrezikonte të dëmtonte rezervuarët e vet të naftës, pajisjet e ngarkimit, tubacionet dhe infrastrukturën portuale.
Teherani mund të kërkojë në vend të kësaj të godasë linjat e furnizimit të SHBA-së, anijet luftarake, trafikun e tankerëve dhe bazat amerikane në rajon, në një përpjekje për të ushtruar presion mbi Uashingtonin.
Megjithatë, ekziston një kundërargument i rëndësishëm.
Nëse udhëheqja e Iranit do të arrinte në përfundimin se ishulli ishte humbur përgjithmonë, ose se prania amerikane kërcënonte mbijetesën e regjimit, ajo mund të merrte në konsideratë ta bënte ishullin të paoperueshëm.
Në një skenar ekstrem, Teherani mund të sakrifikojë të gjithë ose një pjesë të Kharg nëse besonte se kjo do të shkaktonte humbje joproporcionale ndaj forcave amerikane ose do të ushtronte presion politik mbi administratën Trump.
Për Iranin, Ishulli Kharg nuk është thjesht një strukturë ushtarake, por edhe një aset jetik ekonomik, dhe e ardhmja e tij do të jetë thelbësore për formësimin e rrjedhës së luftës. /Telegrafi/