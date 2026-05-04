'Kemi shkatërruar shtatë anije të vogla', thotë Trump
Donald Trump ka shkruar në Truth Social për të vënë në dukje se "në këtë moment" nuk ka pasur "asnjë dëm" duke kaluar nëpër Ngushticën e Hormuzit dhe SHBA-të kanë shkatërruar "shtatë anije të vogla".
Ushtria amerikane njoftoi më herët gjatë ditës se të gjitha kërcënimet në ngushticë ishin kundërshtuar ndërsa po lëvizte për të rihapur rrugën ujore, transmeton Telegrafi.
Por pati një zjarr dhe një shpërthim në një anije të operuar nga kompania e transportit detar të Koresë së Jugut HMM në ngushticë të hënën, tha ministria e Jashtme në Seul.
"Ndoshta është koha që Koreja e Jugut të vijë dhe t'i bashkohet misionit! Ne kemi rrëzuar shtatë anije të vogla ose, siç u pëlqen t'i quajnë, anije 'të shpejta’. Është e gjitha që u ka mbetur”, shkroi Trump.
"Përveç anijes së Koresë së Jugut, në këtë moment nuk ka pasur asnjë dëm duke kaluar nëpër Ngushticë", shtoi presidenti amerikan. /Telegrafi/