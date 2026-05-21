Ministri i Sigurisë i Izraelit publikon video ku tall aktivistët e ndaluar të flotës
Ka pasur dënim ndërkombëtar për trajtimin e aktivistëve pro-palestinezë nga Izraeli, të cilët ishin në bordin e një flote ndihmash për në Gaza, e cila u ndalua nga forcat detare izraelite.
SHBA-të, Mbretëria e Bashkuar, Franca, Italia dhe Kanadaja ishin midis vendeve që shprehën zemërim, pasi Ministri i Sigurisë Kombëtare i ekstremit të djathtë, Itamar Ben-Gvir, postoi një video ku tregonte veten duke u tallur me aktivistët e gjunjëzuar me duart e lidhura pas shpine.
Veprimet e tij gjithashtu shkaktuan kritika të rralla nga kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, i cili tha se ato "nuk ishin në përputhje me vlerat e Izraelit", transmeton Telegrafi.
Një grup i të drejtave që përfaqësonte 430 personat nga më shumë se 40 vende që morën pjesë në Flotë Globale Sumud kërkoi lirimin e tyre.
Flotilja, e cila mbante një sasi simbolike ndihmash, u nis për të nxjerrë në pah kushtet e vështira për palestinezët në Gazën e shkatërruar nga lufta. Izraeli e hodhi poshtë atë si një "mashtrim PR në shërbim të Hamasit".
Më shumë se 50 anije që merrnin pjesë në Flotën Globale Sumud (GSF) u nisën nga Turqia të enjten e kaluar.
Të hënën në mëngjes, komando të armatosura detare izraelite filluan të kapnin flotën në ujërat ndërkombëtare në perëndim të Qipros, rreth 250 milje detare (460 km) nga bregu i Gazës, i cili është nën një bllokadë detare izraelite.
Organizatorët e GSF thanë se të gjitha anijet ishin kapur deri të martën në mbrëmje, me një që arriti të afrohej brenda 80 miljeve detare të territorit palestinez.
Ata akuzuan Izraelin për një "agresion të paligjshëm në det të hapur" dhe thanë se komandot izraelite kishin hapur zjarr ndaj gjashtë anijeve, kishin përdorur topa uji dhe kishin goditur qëllimisht një anije.
Ministria e Jashtme izraelite tha se nuk u përdor asnjë municion i vërtetë dhe këmbënguli se "nuk do të lejonte asnjë shkelje të bllokadës së ligjshme detare në Gaza".
Ministria tha gjithashtu se të gjithë aktivistët ishin transferuar në anije izraelite, dhe se ata do të lejoheshin të takoheshin me përfaqësuesit e tyre konsullorë pasi të mbërrinin në Izrael.
Të mërkurën në mëngjes, grupi izraelit i të drejtave Adalah tha se aktivistët po "çoheshin në territorin izraelit tërësisht kundër vullnetit të tyre" dhe po ndaloheshin në portin e Ashdodit.
"Ekipi ligjor do të sfidojë ligjshmërinë e këtyre ndalimeve dhe do të kërkojë lirimin e menjëhershëm të të gjithë pjesëmarrësve në flotë", shtoi ajo.
Në pasdite, Ben-Gvir - një ultranacionalist i cili, si ministër i sigurisë kombëtare, mbikëqyr forcën policore të Izraelit - postoi një video në mediat sociale, me mbishkrimin "Mirë se vini në Izrael".
Videoja e tregoi atë duke vizituar një qendër paraburgimi në portin e Ashdodit ku mbahen aktivistët.
Ai shihet duke inkurajuar personelin e sigurisë ndërsa ata shtyjnë poshtë një aktiviste femër e cila bërtet "Liri Palestinës" ndërsa ai kalon pranë saj.
Ben-Gvir më pas shfaqet duke valëvitur një flamur të madh izraelit pranë dhjetëra aktivistëve të gjunjëzuar në tokë me duart e lidhura pas shpine.
Ai u thotë atyre në hebraisht: "Mirë se vini në Izrael. Ne jemi të zotët e vendit".
Aktivistë të tjerë shfaqen duke u gjunjëzuar në kuvertën e një anijeje ndërsa luhet himni kombëtar izraelit.
Ambasadori i SHBA-së në Izrael, Mike Huckabee, i quajti veprimet e Ben-Gvir "të neveritshme".
Sekretarja e Jashtme e Mbretërisë së Bashkuar, Yvette Cooper, tha se videoja tregonte "skena krejtësisht të turpshme", duke shtuar se kishte dërguar një thirrje në ambasadën izraelite për të kërkuar një "shpjegim urgjent".
Më parë ajo tha se qeveria ishte "në kontakt me familjet e një numri shtetasish britanikë të përfshirë për t'u ofruar atyre mbështetje konsullore".
Kryeministri kanadez Mark Carney e ka përshkruar trajtimin e aktivistëve nga Izraeli si "të neveritshëm", duke shtuar se ai kishte udhëzuar zyrtarët të thërrisnin ambasadorin izraelit.
"Mbrojtja e civilëve dhe respekti për dinjitetin njerëzor duhet të mbështeten kudo, në çdo kohë", tha Carney në një postim në X.
Ministrja e Jashtme australiane Penny Wong dënoi Ben-Gvir, duke thënë se veprimet e autoriteteve izraelite ishin "degraduese".
Australia, Italia, Franca, Holanda, Belgjika dhe Spanja thanë se veprimet e Ben-Gvir ishin "të papranueshme" dhe se kishin thirrur ambasadorët e tyre përkatës izraelitë.
Ministrja e Jashtme irlandeze, Helen McEntee, tha se pamjet filmike tregonin se "pjesëmarrësit e ndaluar ilegalisht", përfshirë qytetarët irlandezë, "nuk po trajtoheshin në asnjë mënyrë me dinjitet ose respekt të duhur".
Adalah tha se pamjet filmike tregonin se Izraeli po “përdorte një politikë kriminale abuzimi dhe poshtërimi kundër aktivistëve”. /Telegrafi/
