Trump dhe Netanyahu kanë mendime të ndryshme mbi të ardhmen e luftës me Iranin në një telefonatë të tensionuar
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, pati një bisedë të tensionuar me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu të martën, e cila pasqyroi pikëpamjet e tyre të ndryshme se si të vazhdohej me luftën kundër Iranit, tha një zyrtar amerikan për CNN.
Nuk ishte biseda e tyre e parë në ditët e fundit. Kur të dy udhëheqësit folën të dielën, Trump tha se ka të ngjarë të vazhdojë me sulme të reja të synuara ndaj Iranit në fillim të javës, tha zyrtari - një operacion që, siç ka raportuar më parë CNN, pritej të merrte një emër të ri: Operacioni "Sledgehammer".
Por afërsisht 24 orë pas asaj bisede fillestare, Trump njoftoi se po ndalonte sulmet që ai tha se ishin planifikuar për të martën me kërkesë të aleatëve në Gjirin Persik, përfshirë Katarin, Arabinë Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.
Në ditët që nga ajo kohë, vendet e Gjirit Persik kanë qenë në kontakt të ngushtë me Shtëpinë e Bardhë dhe ndërmjetësit pakistanezë në punën për një kornizë që mund të çojë përpara bisedimet diplomatike, tha zyrtari amerikan dhe një person i njohur me situatën.
"Jemi në fazat e fundit të Iranit. Do të shohim se çfarë ndodh", u tha Trump gazetarëve të mërkurën në mëngjes në lidhje me përpjekjet për të siguruar një marrëveshje.
“Ose do të arrijmë një marrëveshje, ose do të bëjmë disa gjëra paksa të pakëndshme. Por shpresojmë që kjo të mos ndodhë”, vazhdoi ai.
Negociatat e vazhdueshme e kanë frustruar kryeministrin izraelit, i cili prej kohësh ka mbështetur një qasje më agresive në marrëdhëniet me Teheranin. Netanyahu ka argumentuar se një vonesë u sjell dobi vetëm iranianëve, sipas zyrtarëve të Trump dhe burimeve izraelite.
Netanyahu e bëri të ditur zhgënjimin e tij të martën, duke i thënë Trump se besonte se shtyrja e sulmeve të pritura ishte një gabim dhe se presidenti duhet të vazhdojë sipas planit, tha zyrtari amerikan.
Gjatë bisedës njëorëshe, Netanyahu kërkoi rifillimin e veprimeve ushtarake, tha një burim izraelit i njohur. Divergjenca ishte e qartë: Trump dëshiron të shohë nëse mund të arrihet një marrëveshje, por Netanyahu priste diçka tjetër, tha një zyrtar izraelit.
Shqetësimi izraelit pas asaj telefonate të së martës u shtri edhe tek zyrtarët përreth Netanyahut, tha një burim tjetër izraelit për CNN.
Ekziston një dëshirë e fortë në nivelet e larta të qeverisë izraelite për veprime të reja ushtarake, tha ky burim, dhe një zhgënjim në rritje që Trump po vazhdon të lejojë atë që ata e quajnë zvarritje diplomatike të Iranit.
Por frustrimi i Netanyahut me qasjen e SHBA-së - dhe konkretisht kërcënimet e Trumpit vetëm për të pushuar përfundimisht - nuk është krejtësisht i ri, thanë burime të njohura me bisedat e tyre.
Zyrtarët amerikanë në të kaluarën kanë pranuar objektiva të ndryshme midis SHBA-së dhe Izraelit kur bëhet fjalë për luftën.
I pyetur se çfarë i tha kryeministrit natën e kaluar, Trump sugjeroi të mërkurën se ai është në vendin e shoferit.
"Ai do të bëjë çfarëdo që unë dua që ai të bëjë", tha presidenti i SHBA-së.
Dhe pavarësisht presionit të Netanyahut për t'u rikthyer në luftime aktive, Trump, për momentin, ka vazhduar të shtyjë për një marrëveshje diplomatike, duke pretenduar të mërkurën se gjërat me Iranin janë "pikërisht në kufi" dhe se ia vlen t'i jepet diplomacisë edhe disa ditë nëse shpëton jetë.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit tha të mërkurën se Teherani dhe Uashingtoni kanë vazhduar të shkëmbejnë mesazhe përmes Pakistanit, sipas agjencisë shtetërore Nour News.
"Bazuar në tekstin fillestar prej 14 pikash të Iranit, mesazhet janë shkëmbyer në disa raste dhe ne kemi marrë pikëpamjet e palës amerikane dhe aktualisht po i shqyrtojmë ato", tha zëdhënësi Esmaeil Baqaei.
Shefi i ushtrisë së Pakistanit, Asim Munir, do të udhëtojë për në Teheran të enjten, si pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme të ndërmjetësimit midis SHBA-së dhe Iranit, sipas agjencisë së lajmeve ISNA të Iranit.
Pakistani ka luajtur një rol qendror në punën për të gjetur një zgjidhje diplomatike për konfliktin, duke përfshirë edhe mbajtjen e bisedimeve të nivelit të lartë ballë për ballë midis zëvendëspresidentit të SHBA-së, JD Vance, dhe kryetarit të parlamentit iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, në prill.
Por është e paqartë se cili, nëse ka ndonjë, nga boshllëqet kryesore midis dy palëve është ngushtuar. Irani nuk është tërhequr nga kërkesat e tij thelbësore dhe çështjet rreth programit të tij bërthamor dhe aseteve të ngrira kishin mbetur të pazgjidhura më parë këtë javë, tha një burim rajonal.
Dhe Trump ka treguar vazhdimisht se veprimi ushtarak mbetet një opsion.
"Nëse nuk marrim përgjigjet e duhura, gjithçka do të shkojë shumë shpejt. Jemi të gjithë gati", tha ai të mërkurën. /Telegrafi/