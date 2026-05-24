Çfarë thonë politikanët amerikanë për marrëveshjen e mundshme?
Politikanët amerikanë që bëjnë xhiro në emisionet e mëngjesit sot ishin kryesisht të ndarë sipas vijave partiake, me republikanët që kryesisht e lavdëronin marrëveshjen e mundshme dhe demokratët që pretendonin se ajo arrin shumë pak.
Chris Van Hollen, një demokrat, tha se skicat e raportuara të marrëveshjes tingëllojnë pak më shumë se "status quo-ja para luftës" me Iranin - duke i thënë Fox News se marrëveshja ndihet si një "gabim".
"Kur hap një gropë, duhet të ndalosh së gërmuari, dhe kjo tingëllon si ajo që ndoshta po bëjmë më në fund", tha ai, transmeton Telegrafi.
Kolegu demokrat Cory Booker i tha CNN se mendon se Trump është "luajtur si budalla. Ai na ka futur në një situatë që është më e keqe se më parë" në negociata.
Nga ana tjetër e spektrit politik, republikani Mike Lawler vlerësoi qasjen e Trump ndaj bisedimeve.
Në një paraqitje në CBS News, ai argumentoi se presidenti amerikan e ka "detyruar" Iranin në një negociatë "për herë të parë në 47 vjet".
Por jo të gjithë republikanët po e mbështesin marrëveshjen e Trump.
Thom Tillis, një senator republikan i cili shpesh kritikon presidentin amerikan, sugjeroi në CNN se detajet e marrëveshjes së raportuara përfaqësojnë një ndryshim në qëndrimin e administratës.
"Rreth 11 javë më parë, [Pete] Hegseth dhe Departamenti i Mbrojtjes na thanë se ata kishin zhdukur mbrojtjen e Iranit dhe ishte vetëm çështje kohe para se të kishim materialin bërthamor. Tani po flasim për një qëndrim ku mund të pranojmë materialin bërthamor që mbetet në Iran. Si ka kuptim kjo fare", shtoi ai. /Telegrafi/