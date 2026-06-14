Operacioni “Reçaku II” për hetimin e krimeve të luftës, arrestohen pesë persona
Pesë perona janë arrestuar në kuadër të një operacioni të Prokurorisë Speciale, që është duke u zhvilluar për hetimin e krimeve të luftës.
Sipas njoftimit të Prokurorisë, hetimet janë duke u zhvilluar në rastin e njohur si “Reçaku II”.
“Gjatë operacionit janë ekzekutuar urdhër – kontrolle në disa lokacione. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës dhe Policia e Kosovës do të mbajnë një konferencë për media, gjatë së cilës do të ofrohen informacione shtesë lidhur me këtë operacion” – thuhet në njoftimin e Prokurorisë.
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