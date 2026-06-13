Trump: Marrëveshja me Iranin do të nënshkruhet nesër, Ngushtica e Hormuzit do hapet për të gjithë
Presidenti amerikan, Donald Trump, njoftoi se Shtetet e Bashkuara do të nënshkruajnë nesër një marrëveshje të re me Iranin, e cila, sipas tij, do ta parandalojë plotësisht Teheranin nga zhvillimi i armëve bërthamore.
Trump gjithashtu pohoi se menjëherë pas nënshkrimit, Ngushtica e Hormuzit do të hapet për të gjithë trafikun, njoftoi ai në rrjetin social Truth Social.
“Marrëveshja ime me Iranin është NJË MUR PËR PA ARMË BËRTHAMORE”, shkroi Trump.
“Në fakt, ata nuk duan më një Armë Bërthamore, as nuk do ta kenë një, qoftë nëpërmjet blerjes, zhvillimit apo ndonjë forme tjetër prokurimi. Marrëveshja është planifikuar të nënshkruhet nesër dhe menjëherë pas nënshkrimit të saj, Ngushtica e Hormuzit është e HAPUR PËR TË GJITHË”, shtoi ai.
“Marrëdhënia jonë me Iranin është shumë e ndryshme dhe më e mirë se sa kanë pasur administratat e mëparshme”, vazhdoi presidenti.
“Në kohën e duhur, kur gjithçka të jetë e qetë, ne do të shkojmë dhe do të marrim Pluhurin Bërthamor, të varrosur thellë nën malet e fuqishme, falë Bombarduesve tanë të bukur B-2 dhe pilotëve të tyre të shkëlqyer, dhe do ta shkatërrojmë atë”, deklaroi Donald Trump.
“Ne mezi presim të punojmë me Iranin dhe me të gjithë Lindjen e Mesme, në të ardhmen e largët. Shpresojmë që ky proces të përfundojë shpejt, lehtë dhe pa probleme. Nëse nuk ndodh kështu, kemi alternativën përfundimtare, shpresojmë që të mos përdoret më kurrë! Faleminderit për vëmendjen tuaj ndaj kësaj çështjeje!!! Presidenti DONALD J. TRUMP”, përfundon postimi. /Telegrafi/