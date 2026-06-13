Numërohen mbi 92 për qind e votave, procesi drejt fundit - sa mandate kanë partitë politike deri tani?
Referuar ueb-faqes së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ku prezantohen të dhënat nga numërimi i votave deri të shtunën në orët e paradites janë numëruar mbi 90 për qind e votave, saktësisht 92.79 për qind e tyre, ose 2,497 nga 2,691 vendvotime.
Deri në ora 10:00 të shtunës, Lëvizja Vetëvendosje prin me 44.09% ose 310,591 vota.
Partia Demokratike e Kosovës me 20.82% ose 146,670 vota.
Në vendin e tretë është Lidhja Demokratike e Kosovës me 17.07% ose 120,257 vota, gjersa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës me 7.09% ose 49,939 vota.
Nga këto të dhëna të KQZ-së, LVV aktualisht ka siguruar 50 ulëse në Kuvend, PDK 23 ulëse, LDK 19 si dhe AAK 8 ulëse. /Telegrafi/
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