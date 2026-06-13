Caktohet data e funeralit të ish-udhëheqësit të Iranit, Ali Khamenei
Mediat shtetërore iraniane po raportojnë se është caktuar një datë për funeralin e udhëheqësit të ndjerë suprem, Ali Khamenei.
Khamenei u vra nga një sulm ajror amerikano-izraelit në kompleksin e tij në Teheran më 28 shkurt - dita e parë e luftës.
Funerali i tij do të fillojë në kryeqytet më 4 korrik, ndërsa varrimi në qytetin verilindor të Mashhadit do të bëhet më 9 korrik.
Vdekja e Khameneit shënoi fundin e më shumë se tre dekadave në krye të Republikës Islamike.
Ai u pasua nga djali i tij, Mojtaba Khamenei, i cili nuk është parë ose dëgjuar në publik që kur mori detyrën.
Disa raportime kanë pohuar se udhëheqësi i ri është plagosur rëndë dhe nuk është në gjendje të flasë.
Ky pretendim u konfirmua nga presidenti i SHBA-së Donald Trump, i cili tha më parë këtë muaj se Khamenei ishte “plagosur shumë rëndë”.
Trump tha se po e konsideron udhëheqjen e re të Iranit "më racionale, shumë të zgjuar".
Por shtoi se nuk ka folur drejtpërdrejt me udhëheqësin e ri suprem të Iranit. /Telegrafi/