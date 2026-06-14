"Jo armë bërthamore, nuk ka para për Iranin, Hormuzi hapet" - çfarë premton marrëveshja e Trumpit?
Presidenti amerikan, Donald Trump, ka pohuar se një marrëveshje midis SHBA-së dhe Iranit do të nënshkruhet më vonë sot.
Nuk është hera e parë që ai deklaron se një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës është afër, por këtë herë duket se është ndryshe.
Kjo sepse të premten dëgjuam nga ministri i jashtëm i Iranit, i cili gjithashtu sugjeroi se një marrëveshje ishte afër - e cila do të rihapte Ngushticën e Hormuzit për transportin detar.
Në këmbim, bllokada amerikane e porteve të Iranit do të merrte fund, sipas Abbas Aragchi.
Pakistani, ndërmjetësi kryesor midis dy kombeve ndërluftuese, ka thënë gjithashtu se një marrëveshje do të nënshkruhet së shpejti nga distanca.
Por çfarë thotë Trump se do të sjellë marrëveshja?
'Një mur pa armë bërthamore’
Në një postim në platformën e tij Truth Social të shtunën, Trump njoftoi se një marrëveshje do të nënshkruhej të dielën - duke kritikuar paraardhësit e tij.
Trump ka kohë që nuk është dakord me mënyrën se si Barack Obama e trajton Iranin dhe përpjekjet e regjimit iranian për të siguruar ose zhvilluar një armë bërthamore.
Ndërsa qëllimet e luftës së Trumpit shpesh kanë ndryshuar - ai e filloi konfliktin duke bërë thirrje që populli iranian të ngrihej për të përmbysur Republikën Islamike - ai vazhdimisht ka thënë se Irani nuk mund të ketë një armë bërthamore.
Irani këmbëngul se programi i tij bërthamor ka për qëllime paqësore, si energjia elektrike dhe kërkimi, por Izraeli dhe SHBA-të bombarduan vendet bërthamore iraniane vitin e kaluar, përpara se të fillonte lufta aktuale.
Në postimin e tij dje, Trump tha se - ndryshe nga marrëveshja e Obamas për të vonuar përpjekjet bërthamore të Iranit - e tij do të ishte ‘një mur pa armë bërthamore’.
Por, nuk dha më shumë detaje se si do të funksiononte kjo.
Pluhuri bërthamor
Trump sugjeroi gjithashtu se marrëveshja SHBA-Iran do të hapte një rrugë që SHBA-të “të hyjnë dhe të marrin Pluhurin Bërthamor” - me të cilin ai nënkupton uraniumin e pasuruar të mbetur që Irani ka pas sulmeve të SHBA-së në uzinat bërthamore iraniane vitin e kaluar.
Ekzistojnë frikëra se Irani mund ta përdorë ende këtë në të ardhmen për të prodhuar një armë bërthamore, edhe pse Trump këmbëngul se është varrosur nën rrënoja dhe mbeturina.
Ekspertët kanë sugjeruar se çdo operacion ushtarak amerikan për të rikuperuar materialin bërthamor do të ishte i rrezikshëm dhe i vështirë, veçanërisht nëse do të ndodhte ndërsa luftimet vazhdonin, pasi forcat amerikane do të duhej të krijonin një zonë të sigurt për të punuar në heqjen e uraniumit, potencialisht ndërsa ishin nën zjarr.
Nga ajo që thonë zakonisht udhëheqësit iranianë për këtë temë, do të dukej e pamundur që Irani të binte dakord që SHBA-të të dërgonin trupa në terren për të sekuestruar dhe shkatërruar materialin bërthamor.
Ngushtica e Hormuzit
Trump tha gjithashtu se "menjëherë" pas nënshkrimit të një marrëveshjeje, Ngushtica e Hormuzit do të jetë "e hapur për të gjithë”.
Irani e ka shndërruar me sukses në armë këtë rrugë ujore kyçe, e cila zakonisht transporton pjesën më të madhe të eksporteve botërore të naftës dhe gazit.
Sulmet iraniane ndaj transportit detar e kanë mbyllur atë në mënyrë efektive për pjesën më të madhe të trafikut të zakonshëm gjatë gjithë luftës.
Pavarësisht deklaratave të përsëritura nga Trump se SHBA-të në fakt e kontrollojnë zonën, kërcënimi i sulmeve iraniane ka rritur çmimet globale të naftës dhe gazit, duke çuar në frikën e inflacionit dhe një krize energjitike.
Nëse Trump ka të drejtë që rruga do të rihapet kur të nënshkruhet një marrëveshje, ky mund të jetë lajmi më i rëndësishëm për të gjithë - pasi mund të fillojë të zvogëlojë frikën e çmimeve më të larta.
Nuk ka para për Iranin
Presidenti pohoi gjithashtu se marrëveshja SHBA-Iran nuk do të përfshinte asnjë pagesë për regjimin iranian, diçka që ai tha se e bënte marrëveshja e mëparshme e Obamas.
Spekulimet rreth asaj që mund të përfshijë një marrëveshje shpesh kanë përfshirë kërkesat iraniane për heqjen e sanksioneve dhe zhbllokimin e aseteve iraniane - kështu që, ndërsa Trump thotë se nuk do të bëhen pagesa të drejtpërdrejta, mbetet të shihet se çfarë do të përfshijë marrëveshja.
Paralajmërim për 'alternativën përfundimtare'
Përsëri, Trump pati një paralajmërim për Iranin edhe në postimin e tij të djeshëm.
Nëse bisedimet dështojnë, tha ai, "kemi alternativën përfundimtare, shpresojmë të mos përdoret më kurrë". /Telegrafi/