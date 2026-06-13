Përfundon numërimi i votave në përfaqësitë diplomatike, LVV mbi 83 për qind të votave
Ka përfunduar numërimi i votave në përfaqësitë diplomatike, ku Lëvizja Vetëvendosje ka dalë fituese bindëse.
Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), LVV ka siguruar 18789 vota, ose 83.28%.
Pas saj renditet Partia Demokratike e Kosovës (PDK) me 1608 vota (7.13%).
Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) ka marrë 1490 vota, që përbëjnë 6.60%.
Ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka fituar 464 vota, ose 2.06%.
Ndryshe, më 6 qershor 2026, votimi u zhvillua në 30 përfaqësi diplomatike, në 18 shtete të ndryshme.
Nga 27,724 shtetas të regjistruar, kanë votuar 22,860 apo 82.46%. Këto fletëvotime janë në proces numërimi. /Telegrafi/
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