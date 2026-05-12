Lëvizja Vetëvendosje ka bërë publike listën e kandidatëve për deputetë me të cilët do të garojë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit.

Sipas njoftimit zyrtar të partisë, bartës i listës është kryetari i saj, Albin Kurti, ndërsa numri dy në listë, si në proceset e mëparshme zgjedhore, është nënkryetari i partisë Glauk Konjufca.

Dhjetëshen e parë të kandidatëve e përbëjnë edhe figura të tjera të rëndësishme të kësaj partie, përfshirë Donika Gërvalla, Avni Dehari, Albulena Haxhiu, Hekuran Murati, Xhelal Sveçla, Mimoza Kusari-Lila, Hajrulla Çeku dhe Shqipe Mehmeti-Selimi.

Vetëvendosje pritet të hyjë në garën zgjedhore si një nga subjektet kryesore politike në vend, ndërsa lista e saj përfshin një kombinim të figurave udhëheqëse të qeverisë dhe deputetëve aktualë.

Lista e plotë

  1. Albin Kurti
  2. Glauk Konjufca
  3. Donika Gërvalla - Schwarz
  4. Avni Dehari
  5. Albulena Haxhiu
  6. Mervan Feta
  7. Xhelal Sveçla
  8. Mimoza Kusari Lila
  9. Hajrulla Çeku
  10. Shqipe Mehmeti Selimi
  11. Andin Hoti
  12. Arben Vitia
  13. Saranda Bogujevci
  14. Aferdita Qonaj
  15. Arton Konushevci
  16. Ejup Maqedonci
  17. Blerim Gashi
  18. Fatmire Kollçaku
  19. Arben Rizvanolli Berisha
  20. Armend Muja
  21. Rozeta Hajdari
  22. Dimal Basha
  23. Fitore Pacolli Dalipi
  24. Zef Morina
  25. Artan Abrashi
  26. Arbëreshe Kryeziu Hyseni
  27. Nezir Kraki
  28. Ardian Gola
  29. Edona Llalloshi
  30. Taulant Kelmendi
  31. Arsim Ademi
  32. Ajeta Fejza
  33. Adnan Rrustemi
  34. Arber Rexhaj
  35. Arijeta Rexhepi
  36. Thiera Kasmiu Berisha
  37. Enver Haliti
  38. Jeton Raka
  39. Nora Arapi Krasniqi
  40. Adelina Grainca
  41. Sylejmen Meholli
  42. Rufki Suma
  43. Adriana Matoshi
  44. Yllbrym Sokoli
  45. Rekuman Gashi
  46. Ragim Mustafi
  47. Pranvera Jusufi Imeri
  48. Mefail Bajqinovci
  49. Gani Krasniqi
  50. Mytaher Haskuka
  51. Liza Gashi
  52. Lir Qerqi
  53. Elvira Ibrahimi Hoti
  54. Eup Ahmeti
  55. Labinot Demi Murtezi
  56. Valon Ramadani
  57. Egzon Azemi
  58. Irenare Çerkini
  59. Armend Baloku
  60. Naim Bardiqi
  61. Agon Batusha
  62. Vigan Qorrolli
  63. Shqipe Isufi
  64. Arsim Berisha
  65. Fahrush Rexhepi
  66. Mimoza Shala
  67. Ermira Bytyqi
  68. Ilir Kërçeli
  69. Fitim Haziri
  70. Ali Dula
  71. Drita Pajaziti
  72. Valon Peci
  73. Abdylah Dllaku
  74. Adelina Tërshani
  75. Shefqet Goci
  76. Feim Tahirsylaj
  77. Vlora Vojtberina Çmega
  78. Viktor Buzhala
  79. Bajram Hemi
  80. Kadrije Lika Troni
  81. Agim Bahtiri
  82. Filiz Mustafa
  83. Skender Thaçi
  84. Marigona Bekteshi Ferati
  85. Jeton Mehmeti
  86. Gazmend Krasniqi
  87. Lulja Aliu
  88. Osman Musliu
  89. Nita Gashi
  90. Shpend Nuhiu
  91. Mete Shatri
  92. Adia Doli
  93. Arieta Jeti
  94. Enver Dugolli
  95. Fatos Geci
  96. Bajram Avdyli
  97. Fjolla Ujkani
  98. Hysni Hemi
  99. Valon Hoti
  100. Filloreta Bujupi
  101. Alban Bajrami
  102. Tiona Reçica
  103. Nevad Asllani
  104. Haki Huruglica
  105. Naim Rexhaj
  106. Shqipe Jashari
  107. Nazmi Gashi
  108. Vaxhid Rexhepaj
  109. Salih Zyba
KosovëLajme