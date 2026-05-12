Vetëvendosje publikon listën e kandidatëve për zgjedhjet e 7 qershorit
Lëvizja Vetëvendosje ka bërë publike listën e kandidatëve për deputetë me të cilët do të garojë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit.
Sipas njoftimit zyrtar të partisë, bartës i listës është kryetari i saj, Albin Kurti, ndërsa numri dy në listë, si në proceset e mëparshme zgjedhore, është nënkryetari i partisë Glauk Konjufca.
Dhjetëshen e parë të kandidatëve e përbëjnë edhe figura të tjera të rëndësishme të kësaj partie, përfshirë Donika Gërvalla, Avni Dehari, Albulena Haxhiu, Hekuran Murati, Xhelal Sveçla, Mimoza Kusari-Lila, Hajrulla Çeku dhe Shqipe Mehmeti-Selimi.
Vetëvendosje pritet të hyjë në garën zgjedhore si një nga subjektet kryesore politike në vend, ndërsa lista e saj përfshin një kombinim të figurave udhëheqëse të qeverisë dhe deputetëve aktualë.
Lista e plotë
- Albin Kurti
- Glauk Konjufca
- Donika Gërvalla - Schwarz
- Avni Dehari
- Albulena Haxhiu
- Mervan Feta
- Xhelal Sveçla
- Mimoza Kusari Lila
- Hajrulla Çeku
- Shqipe Mehmeti Selimi
- Andin Hoti
- Arben Vitia
- Saranda Bogujevci
- Aferdita Qonaj
- Arton Konushevci
- Ejup Maqedonci
- Blerim Gashi
- Fatmire Kollçaku
- Arben Rizvanolli Berisha
- Armend Muja
- Rozeta Hajdari
- Dimal Basha
- Fitore Pacolli Dalipi
- Zef Morina
- Artan Abrashi
- Arbëreshe Kryeziu Hyseni
- Nezir Kraki
- Ardian Gola
- Edona Llalloshi
- Taulant Kelmendi
- Arsim Ademi
- Ajeta Fejza
- Adnan Rrustemi
- Arber Rexhaj
- Arijeta Rexhepi
- Thiera Kasmiu Berisha
- Enver Haliti
- Jeton Raka
- Nora Arapi Krasniqi
- Adelina Grainca
- Sylejmen Meholli
- Rufki Suma
- Adriana Matoshi
- Yllbrym Sokoli
- Rekuman Gashi
- Ragim Mustafi
- Pranvera Jusufi Imeri
- Mefail Bajqinovci
- Gani Krasniqi
- Mytaher Haskuka
- Liza Gashi
- Lir Qerqi
- Elvira Ibrahimi Hoti
- Eup Ahmeti
- Labinot Demi Murtezi
- Valon Ramadani
- Egzon Azemi
- Irenare Çerkini
- Armend Baloku
- Naim Bardiqi
- Agon Batusha
- Vigan Qorrolli
- Shqipe Isufi
- Arsim Berisha
- Fahrush Rexhepi
- Mimoza Shala
- Ermira Bytyqi
- Ilir Kërçeli
- Fitim Haziri
- Ali Dula
- Drita Pajaziti
- Valon Peci
- Abdylah Dllaku
- Adelina Tërshani
- Shefqet Goci
- Feim Tahirsylaj
- Vlora Vojtberina Çmega
- Viktor Buzhala
- Bajram Hemi
- Kadrije Lika Troni
- Agim Bahtiri
- Filiz Mustafa
- Skender Thaçi
- Marigona Bekteshi Ferati
- Jeton Mehmeti
- Gazmend Krasniqi
- Lulja Aliu
- Osman Musliu
- Nita Gashi
- Shpend Nuhiu
- Mete Shatri
- Adia Doli
- Arieta Jeti
- Enver Dugolli
- Fatos Geci
- Bajram Avdyli
- Fjolla Ujkani
- Hysni Hemi
- Valon Hoti
- Filloreta Bujupi
- Alban Bajrami
- Tiona Reçica
- Nevad Asllani
- Haki Huruglica
- Naim Rexhaj
- Shqipe Jashari
- Nazmi Gashi
- Vaxhid Rexhepaj
- Salih Zyba