FIFA ka publikuar të martën listat përfundimtare të 48 përfaqësueseve pjesëmarrëse në Kupën e Botës, ku figurojnë gjithsej 1.248 lojtarë, një numër rekord për turneun më të madh të futbollit ndërkombëtar.

Botërori që zhvillohet në SHBA, Meksikë dhe Kanada do të ketë një përzierje të madhe përvoje dhe emrash të rinj. Sipas të dhënave të FIFA-s, 357 lojtarë kanë qenë të paktën një herë më parë në Kupën e Botës, ndërsa 891 lojtarë do ta përjetojnë turneun për herë të parë.

Në mesin e emrave më të njohur janë Lionel Messi (Argjentinë), Cristiano Ronaldo (Portugali) dhe portieri meksikan Guillermo Ochoa, të cilët pritet të paraqiten në Kupën e Botës për herë të gjashtë, duke vendosur rekord.

Lojtari më i vjetër në listat e publikuara është Craig Gordon i Skocisë, me 43 vjet e 162 ditë, ndërsa më i riu është Gilberto Mora i Meksikës, me 17 vjet e 240 ditë. Në total, shtatë lojtarë janë 40 vjeç ose më të vjetër.

Në këtë edicion do të ketë edhe debutues: Kepi i Gjelbër, Kuraçao, Jordania dhe Uzbekistani do të paraqiten në Kupën e Botës për herë të parë.

Sipas rregulloreve të FIFA-s, ndryshimet në listat përfundimtare të lojtarëve lejohen vetëm në raste lëndimesh ose sëmundjesh të rënda, dhe vetëm deri në 24 orë para ndeshjes së parë të skuadrës.

Çdo përjashtim duhet të miratohet nga FIFA. /Telegrafi./

Algjeria

Argjentina

Australia

Austria

Belgjika

Bosnja dhe Hercegovina

Brazili

Kepi i Gjelbër

Kanada

Kolumbia

Kongo

Bregu i Fildishtë

Kroacia

Kuraçao

Çekia

Ekuadori

Egjipti

Anglia

Franca

Gjermania

Gana

Haiti

Irani

Iraku

Japonia

Jordania

Republika e Koresë

Meksika

Maroku

Holanda

Zelanda e Re

Norvegjia

Panama

Paraguai

Portugalia

Katari

Arabia Saudite

Skocia

Senegali

Afrika e Jugut

Spanja

Suedia

Zvicra

Tunizia

Turqia

Uruguai

SHBA

Uzbeksitani

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