Brazili i “befasuar” nga ndalimi i BE-së për importet e mishit
Ambasadori i Brazilit në BE, Pedro Miguel da Costa e Silva, i tha Euronews se vendimi i BE-së për të ndaluar importet e mishit nga Brazili nga shtatori ishte "një befasi" dhe se Brasilia ishte angazhuar me Komisionin Evropian për ta ndryshuar këtë veprim.
Komentet e Da Costa e Silva erdhën një ditë pasi një komitet ekspertësh kombëtarë të BE-së votoi për të ndaluar importet e mishit brazilian për shkak të përdorimit të antimikrobikëve për të stimuluar rritjen e kafshëve.
Vendimi u mor vetëm pak ditë pasi marrëveshja e tregtisë së lirë BE-Mercosur midis BE-së dhe vendeve të Mercosur - Brazilit, Paraguait, Uruguait dhe Argjentinës - hyri në fuqi përkohësisht për të liberalizuar tregtinë e produkteve bujqësore, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
"Vendimi erdhi si surprizë për ne dje", ka thënë da Costa e Silva për Euronews.
Brazili është vendi i parë që hiqet nga lista e shteteve që përmbushin standardet e sigurisë ushqimore të BE-së për antimikrobikët.
"Ne kemi filluar një dialog teknik me Komisionin për të ndryshuar përjashtimin e Brazilit nga lista", shtoi da Costa e Silva, duke thënë se ekipi i tij ishte takuar me Drejtorinë e Përgjithshme të Shëndetësisë të Komisionit Evropian për të "marrë shpjegime" në lidhje me vendimin.
Tregtia e lirë e produkteve bujqësore midis BE-së dhe Mercosur mbetet shumë e diskutueshme, me fermerët e BE-së që paralajmërojnë se standardet më të ulëta të prodhimit në vendet e Mercosur mund të krijojnë konkurrencë të padrejtë.
Ndalimi i importeve braziliane do të mbulojë mallrat duke përfshirë kafshët e gjalla që prodhojnë ushqim dhe produktet e tyre, të tilla si mishi i viçit, shpendët, vezët, akuakultura dhe mjalti, dhe do të hyjë në fuqi nga 3 shtatori 2026. /Telegrafi/