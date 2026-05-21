SpaceX paraqet një debutim në tregun e aksioneve që mund ta bëjë Elon Musk një trilioner
SpaceX i Elon Musk ka zbuluar planet e saj për t'u bërë publik në SHBA, duke u lejuar njerëzve të tregtojnë aksione të firmës në tregun e aksioneve.
SpaceX prodhon raketa, ofron një shërbim interneti satelitor të quajtur Starlink dhe gjithashtu zotëron firmën kontroverse të inteligjencës artificiale (IA) të Musk xAI.
Oferta fillestare publike (IPO) në tregun e aksioneve të SHBA-së, pritet të jetë më e madhja në historinë e Wall Street dhe mund të fillojë muajin tjetër nën simbolin e tickerit SPCX.
Për shkak të aksioneve që ai do të zotërojë në SpaceX, IPO mund ta bëjë miliarderin Musk, i cili është tashmë personi më i pasur në botë, një trilioner.
SpaceX vlerësohet në 1.25 trilion dollarë dhe pronësia shumicë e Musk në kompani do të thotë që aksionet e tij mund të vlejnë më shumë se 600 miliardë dollarë.
Vitin e kaluar, Musk, i cili është gjithashtu shefi i prodhuesit të automjeteve elektrike Tesla, u bë personi i parë që arriti një pasuri neto që tejkaloi 500 miliardë dollarë.
Kjo do të thotë që listimi i SpaceX mund ta çojë pasurinë e tij neto totale në mbi 1 trilion dollarë.
Dokumenti ofron një vështrim të shumëpritur të gjendjes financiare të SpaceX.
Vitin e kaluar, Space Exploration Technologies - siç njihet zyrtarisht - solli 18.6 miliardë dollarë të ardhura, por pati një humbje neto prej 4.9 miliardë dollarësh.
Në tre muajt e parë të këtij viti, ajo arriti 4.7 miliardë dollarë në shitje, por pati një humbje neto prej 4.3 miliardë dollarësh.
Ndërkohë, bilanci i saj tregon se ka 102 miliardë dollarë në asete, të tilla si raketa dhe pajisje të tjera, por gjithashtu mbart 60.5 miliardë dollarë borxhe.
Ruth Foxe-Blader, partnere menaxhuese në firmën amerikane të kapitalit sipërmarrës Citrine Venture Partners, i tha BBC-së se "nuk është tronditëse që një projekt si ky të jetë me humbje, madje edhe në pikën e IPO-së".
Ajo tha se shpërndarja e planifikuar ishte pritur, por ishte "jashtëzakonisht emocionuese".
"SpaceX është thjesht një projekt absolutisht i gjerë dhe gjigant me kaq shumë pika të ndryshme shitjeje dhe kaq shumë pika që vërtet tregojnë për të ardhmen."
SpaceX raportoi më shumë se gjysmë miliardi dollarë në kosto ligjore të pritura që rrjedhin nga një listë e gjatë pretendimesh.
Disa prej tyre vijnë nga "padi të shumta" që pretendojnë se Grok, chatbot-i i krijuar nga xAI, po përdoret për të krijuar deepfake të seksualizuara të grave dhe vajzave të vërteta.
Musk ka thënë se synon të shpërbëjë xAI dhe të ndjekë ambiciet e tij të IA-së nën SpaceX.
SpaceX gjithashtu zotëron X, aplikacionin e mediave sociale të njohur më parë si Twitter, të cilin Musk e bleu në vitin 2022.
Rastet e tjera të vazhdueshme kundër SpaceX të listuara në IPO përfshijnë pretendime për shkelje të patentave, pretendime për mosrespektim të moderimit të përmbajtjes së BE-së, pretendime për shkelje të të drejtave të autorit të muzikës dhe pretendime për shkelje të të dhënave.
Gjithashtu të zbuluara në dosjen e së mërkurës ishin kushtet financiare të marrëveshjes që SpaceX arriti së fundmi me një konkurrent të IA-së, Anthropic, zhvilluesin e Claude.
Anthropic do të paguajë 15 miliardë dollarë në vit për të aksesuar qendrat e të dhënave në Jugun Amerikan për xAI të Musk, i cili u ble së fundmi nga SpaceX.
Ndërsa ambiciet e Musk për IA-në kanë hasur vështirësi mes një vale polemikash, biznesi i raketave i SpaceX dhe Starlink konsiderohen liderë në industri - të dyja kanë një epërsi të konsiderueshme ndaj konkurrencës.
Paraqitja e ofertës fillestare publike (IPO) vjen vetëm disa ditë pasi Musk humbi një betejë ligjore të profilit të lartë kundër kompanisë rivale të IA-së OpenAI dhe shefit të saj, Sam Altman.
Musk e kishte akuzuar Altman për shkelje të një kontrate jofitimprurëse duke e zhvendosur krijuesin e ChatGPT në një organizatë fitimprurëse pasi Musk kishte dhuruar miliona dollarë.
Juria votoi unanimisht për ta hedhur poshtë çështjen, duke konstatuar se afati kohor për të paraqitur pretendimet e tij skadoi sepse Musk kishte pritur shumë gjatë për të paraqitur padinë e tij të vitit 2024.
Në gjyq, Musk u tha juristëve se startup-i i tij i IA-së xAI ishte i vogël në krahasim me OpenAI, i cili gjithashtu pritet t'i shesë aksione publikut së shpejti.
Megaraketa Starship e SpaceX do të niset këtë javë, por kompania është vënë gjithashtu nën vëzhgim për rrezikimin e punëtorëve në objektet e saj.
Vetë Musk është kritikuar gjithashtu për politikën e tij të krahut të djathtë dhe për afrimin me presidentin e SHBA-së, Donald Trump, me të cilin udhëtoi në Kinë javën e kaluar. /Telegrafi/