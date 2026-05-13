BE do të ndalojë importet e mishit brazilian nga shtatori
Një komitet i BE-së i përbërë nga ekspertë nga shtetet anëtare votoi të martën për të ndaluar importet e mishit brazilian duke filluar nga 3 shtatori, për shkak të përdorimit të antimikrobikëve për të stimuluar rritjen e kafshëve.
Vendimi për të hequr Brazilin nga lista e vendeve që përputhen me standardet e sigurisë ushqimore të BE-së vjen ndërsa marrëveshja e tregtisë së lirë BE-Mercosur midis BE-së dhe Brazilit, Argjentinës, Paraguait dhe Uruguait hyri në fuqi përkohësisht më 1 maj, transmeton Telegrafi.
Marrëveshja, e cila liberalizon tregtinë e produkteve bujqësore midis të dy anëve të Atlantikut, mbetet e kundërshtuar ashpër nga fermerët e BE-së, të cilët kanë frikë se standardet e ndryshme të prodhimit në të dy anët e Atlantikut do të krijojnë konkurrencë të padrejtë nga importet e Amerikës Latine.
"Fakti që Bashkimi është në gjendje të zbatojë rregullat është thelbësor për besimin, një fushë loje të barabartë dhe marrëdhënie të mira me partnerët tanë tregtarë", tha një diplomat i BE-së për Euronews.
Një zyrtar me njohuri të dosjes tha se votimi ishte unanim dhe e bën Brazilin vendin e parë të hequr nga lista e shteteve që përputhen me kufizimet e BE-së, për përdorimin e antimikrobikëve në kafshë.
Lista e vendeve të treta që përmbushin kërkesat e BE-së dhe për këtë arsye mund të eksportojnë kafshë prodhuese ushqimore në BE, do të miratohet zyrtarisht në ditët në vijim.
Komisioni Evropian ka thënë vazhdimisht se rregullat e sigurisë ushqimore të BE-së do të vazhdojnë të zbatohen për produktet bujqësore të importuara nga Amerika Latine pasi marrëveshja të hyjë në fuqi.
Zëdhënësja e Komisionit, Eva Hrncirova, konfirmoi për Euronews se nga 3 shtatori Brazili nuk do të jetë më në gjendje të eksportojë në BE mallra të tilla si gjedhi, kuajt, shpendët, vezët, akuakultura, mjalti dhe zorrët.
"Marrëveshjet tregtare nuk i ndryshojnë rregullat tona", tha Hrncirova, duke shtuar: "Komisioni përcakton standardet e detyrueshme sanitare dhe fitosanitare të Bashkimit, dhe si fermerët tanë ashtu edhe eksportuesit nga vendet e treta duhet t'i përmbushin ato". /Telegrafi/
Brukselit i është dashur të negociojë gjithashtu masa mbrojtëse që synojnë mbrojtjen e fermerëve të BE-së, duke përfshirë mekanizmat për të monitoruar ndërprerjet e mundshme të tregut nga një rritje e importeve nga vendet e Mercosur. U futën gjithashtu kuota për produktet e ndjeshme, duke përfshirë shpendët dhe mishin.
Pasi Brazili të demonstrojë pajtueshmëri me rregullat e sigurisë, BE-ja do të jetë në gjendje të rifillojë importet dhe Brazili do të jetë në gjendje të përfitojë nga i njëjti lehtësim tarifor si vendet e tjera të Mercosur.