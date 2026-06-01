Çmimet e naftës zgjerojnë fitimet pasi Irani pezullon bisedimet me SHBA-në
Çmimet e naftës po rriten më ndjeshëm pasi media shtetërore iraniane raportoi se Irani kishte pezulluar bisedimet me Shtetet e Bashkuara, duke shuar shpresat se një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës mund të arrihet në ditët në vijim.
Nafta e papërpunuar Brent, indeksi global i naftës, fitoi 6% duke u tregtuar në 97.02 dollarë për fuçi pak para orës 10:00 të mëngjesit.
West Texas Intermediate, indeksi amerikan, u rrit rreth 7.5% në 93.93 dollarë për fuçi për dorëzim në korrik, transmeton Telegrafi.
Lëvizjet e fundit vijnë pasi shpresat për një marrëveshje SHBA-Iran kishin ulur çmimin e naftës së papërpunuar Brent me 19.3% në maj, rënia e saj më e madhe mujore që nga marsi 2020 kur filluan izolimet për shkak të pandemisë, sipas analistëve të Deutsche Bank.
Brent është ende shumë nën nivelin maksimal prej 114 dollarësh për fuçi në të cilin u vendos më 5 prill, por afërsisht 25% më i lartë se sa ishte pak para se SHBA-të dhe Izraeli të sulmonin Iranin.
“Çdo gjë nën 100 dollarë (për fuçi) po sjell një çmim të mirë”, shkroi në një shënim Neil Wilson, një strateg në bankën e investimeve Saxo. /Telegrafi/