Rritet çmimi i naftës pas sulmeve të reja ndaj Iranit
Çmimi global i naftës po rritet sot, duke përmbysur disa nga humbjet e djeshme, ndërsa sulmet e rinovuara të SHBA-së ndaj Iranit ulin optimizmin se një marrëveshje është afër për t'i dhënë fund luftës.
Nafta e papërpunuar Brent u rrit me 3.3% në 96.5 dollarë për fuçi në tregtinë e hershme të mëngjesit, pasi u vendos pothuajse 10% më poshtë të hënën kur dukej sikur Shtetet e Bashkuara dhe Irani ishin afër marrëveshjes për një "memorandum mirëkuptimi" për të ndaluar luftimet dhe për të hedhur themelet për një marrëveshje të ardhshme. Vëllimet e tregtimit ishin gjithashtu më të pakta se zakonisht, duke pasur parasysh festat zyrtare në SHBA dhe Mbretërinë e Bashkuar.
WTI, indeksi referues amerikan, ra me 3.7% nga mbyllja e së premtes në 93 dollarë për fuçi. Nuk pati marrëveshje të hënën, për shkak të festës së Ditës së Përkujtimit në SHBA.
Shtetet e Bashkuara i përshkruan sulmet ndaj vendeve të lëshimit të raketave dhe anijeve iraniane të hënën si "sulme vetëmbrojtëse".
Sulmet erdhën disa orë pasi negociatorët iranianë u takuan me ndërmjetësuesit e Katarit në Doha për bisedime në koordinim me SHBA-në. Irani ende nuk është hakmarrë.
“Optimizmi është ende i lartë se mund të arrihet një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës”, shkruan analistët e Deutsche Bank në një shënim.
“Veprimi i synuar i mbrëmshëm (nga Shtetet e Bashkuara) është qartë një paralajmërim se armëpushimi është i brishtë, kështu që do të duhet të shohim se çfarë sjellin ditët e ardhshme të negociatave”, u tha ndër tjera.
Kontratat e ardhshme të aksioneve amerikane tregojnë për një hapje më të fortë. Kontratat e ardhshme të S&P 500 u rritën me më shumë se gjysmë përqind, ndërsa kontratat e ardhshme të Nasdaq u rritën me 0.86%.
Tregjet e aksioneve në Evropë janë të përziera. Indeksi FTSE 100 i Londrës fitoi 0.6%, ndërsa DAX i Gjermanisë dhe CAC 40 i Francës ranë përkatësisht me 0.8% dhe 1%. /Telegrafi/