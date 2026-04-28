Kancelari Merz thotë se SHBA-të po “poshtërohen” nga udhëheqja e Iranit
SHBA-të po “poshtërohen” nga udhëheqja e Iranit, sipas Friedrich Merz, kancelarit të Gjermanisë, i cili sugjeroi se administrata Trump po “mashtrohej” në tryezën e negociatave nga Teherani.
Dy ditë më parë, Donald Trump anuloi një udhëtim të negociatorëve amerikanë në Islamabad për bisedime indirekte me një delegacion iranian.
Një raund i mëparshëm në kryeqytetin pakistanez dy javë më parë, kur JD Vance, zëvendëspresidenti amerikan, udhëhoqi delegacionin amerikan, u ndërpre pa përparim.
Vlerësimi i prerë i Merz për bisedimet e bllokuara SHBA-Iran, të cilat dukeshin të sigurta se do të thellonin përçarjen e rëndë transatlantike midis SHBA-së dhe aleatëve të saj të NATO-s, bie ndesh drejtpërdrejt me përpjekjen e Trump për ta paraqitur situatën në një dritë pozitive, shkruan The Guardian, përcjell Telegrafi.
Një ditë më parë, presidenti amerikan i tha Fox News: “Ne i kemi të gjitha kartat”, duke shtuar se nëse Teherani donte të fliste, “ata mund të vinin tek ne, ose mund të na telefononin”.
Duke folur para studentëve në Marsberg, Merz sugjeroi se ishte ekipi i Trump që po “mashtrohej”.
“Iranianët janë padyshim shumë të aftë në negociata, ose më saktë, shumë të aftë në mosnegociimin, duke i lënë amerikanët të udhëtojnë për në Islamabad dhe pastaj të largohen përsëri pa asnjë rezultat”, citohet të ketë thënë ai.
“Një komb i tërë po poshtërohet nga udhëheqja iraniane, veçanërisht nga e ashtuquajtura Garda Revolucionare. Dhe kështu shpresoj që kjo të përfundojë sa më shpejt të jetë e mundur”, ka shtuar ai.
Irani paraqiti një propozim të ri të hënën për një marrëveshje armëpushimi të përqendruar në hapjen e ngushticës së Hormuzit, duke lënë mënjanë diskutimet mbi armët bërthamore, raketat, sanksionet dhe çështje të tjera për më vonë, sipas zyrtarëve në rajon.
Sipas një projektligji që po përgatitet nga parlamenti i Iranit, transportuesit do të duhet t'i paguajnë Teheranit për "shërbimet" e përfshira në kalimin nëpër ngushticë, i cili ishte falas para luftës.
Zyrtarët iranianë thanë se Teherani do të ishte i përgatitur të fliste për çështjen bërthamore përfundimisht, vetëm pasi të mbaronte bllokada amerikane.
Negociatorët iranianë po përballen gjithashtu me presion të brendshëm nga Trupat e Gardës Revolucionare Islamike dhe opinioni publik për të mos diskutuar çështjet bërthamore.
Dhe ndërmjetësit e përfshirë në bisedime e shohin këtë qasje si të pamundur për të funksionuar, sepse nuk do të arrinte asnjë nga qëllimet e shpallura të luftës të Uashingtonit, të cilat përfshinin një fund të përhershëm të programit bërthamor të Iranit. /Telegrafi/