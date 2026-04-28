Çfarë përmban propozimi i fundit i Iranit?
Zyrtarët iranianë zbuluan të hënën se çfarë përmban marrëveshja me faza që Teherani me sa duket i ka ofruar Uashingtonit.
Ideja themelore është që së pari të negociohet hapja e Ngushticës së Hormuzit dhe më pas të merret çështja më e vështirë e pasurimit bërthamor të Iranit.
Sipas Reuters, propozimi është strukturuar si më poshtë:
Si hap i parë, SHBA-të dhe Izraeli do ta përfundojnë sulmet e tyre dhe do të garantojnë se ai nuk do të rifillojë;
Së dyti, të dyja palët do të heqin bllokadat e tyre të Ngushticës së Hormuzit, e cila ka penguar tregtinë përmes një prej korridoreve kryesore të transportit detar në botë dhe të cilën Irani dëshiron ta rihapë nën kontrollin e tij;
Së fundmi, do të ketë negociata mbi programin bërthamor të Iranit, me Teheranin që kërkon njohjen e të drejtës së SHBA-së për të pasuruar uranium.
Këto detaje vijnë pasi është raportuar se presidenti i SHBA-së, Donald Trump, është i pakënaqur me propozimin e Iranit për të rihapur Ngushticën e Hormuzit dhe për t'i dhënë fund luftës SHBA-Izrael me Iranin.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, Trump u informua për planin e Teheranit, i cili përfshin gjithashtu përfundimin e bllokadës së SHBA-së në rrugën ujore kritike, gjatë një takimi në Dhomën e Situatave në Shtëpinë e Bardhë të hënën, raportoi The New York Times, duke cituar burime anonime të informuara mbi diskutimin.
Nuk është e qartë se me çfarë saktësisht ka qenë i pakënaqur Trump, por ai ka këmbëngulur prej kohësh në të dyja kërkesat bërthamore, shkruajnë më tej mediat e huaja.
“Shtetet e Bashkuara nuk do të negociojnë përmes shtypit - ne kemi qenë të qartë për vijat tona të kuqe dhe presidenti do të bëjë vetëm një marrëveshje që është e mirë për popullin amerikan dhe botën”, citohet të ketë thënë zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Olivia Wales, për Times. /Telegrafi/