Alarm në Rumani, një dron detar shpërthen pranë Portit të Konstancës - evakuohet zona
Një dron detar shpërtheu në portin rumun të Konstancës në Detin e Zi, ndërsa autoritetet po inspektonin pajisjen pasi ajo ishte sjellë në breg.
Shërbimi i Inteligjencës Rumune, Roja Bregdetare dhe Ministria e Mbrojtjes Kombëtare e kanë siguruar dhe izoluar zonën, dhe specialistët po vlerësojnë dhe po përpiqen ta bëjnë vendin të sigurt kur ndodhi shpërthimi.
Autoritetet evakuuan zonën përreth si masë paraprake dhe nisën një hetim për incidentin.
Zyrtarët rumunë thanë se droni detar ishte i ngjashëm me ato të përdorura në luftën në Ukrainë.
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Ata theksuan gjithashtu se pajisja nuk ishte pjesë e pajisjeve të ushtrisë rumune dhe nuk ishte përfshirë në stërvitjet e fundit të organizuara nga Ministria e Mbrojtjes.
Droni thuhet se ishte gjetur në det dhe ishte transportuar në port përpara se të shpërthente gjatë procesit të inspektimit.
Autoritetet rumune nuk e kanë zbuluar ende origjinën e tij dhe se si arriti në brigjet e vendit. /Telegrafi/